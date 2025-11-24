24 листопада, 22:33
Джамала вперше показала обличчя свого наймолодшого сина
Основні тези
- Джамала вперше показала обличчя свого наймолодшого сина Аліма публіці.
- Малюку виповнилося півтора року.
24 листопада наймолодшому сину Джамали виповнилося півтора року. Раніше співачка публікувала фото Аліма лише зі спини.
Тепер вона вперше показала обличчя хлопчика публіці. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Джа.
Раніше в шоу "Ранок у великому місті" знаменитість пояснювала, що не показує обличчя Аліма, бо вважає що ще зарано. Вона казала, що відчує потрібний момент – і ось він настав, коли малюку виповнилося півтора року.
Джа поділилась фото зі святкування з дітьми.
Кожен ранок особливий. Сьогодні 1,5 року. Поважний вік,
– написала вона під публікацією.
Що відомо про дітей Джамали?
- Трьох синів співачка народила у шлюбі з Сеїт-Бекіром Сулеймановим.
- Найстаршого хлопця подружжя назвало Емір-Рахман, середнього – Селім-Гірай, а наймолодшого, як ми вже зазначали вище, Алім.
- Джа тричі народжувала в Україні й навіть мала досвід партнерських пологів.
- У вихованні дітей їй допомагають чоловік та батьки.