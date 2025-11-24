Джамала вперше показала обличчя свого наймолодшого сина

24 листопада наймолодшому сину Джамали виповнилося півтора року. Раніше співачка публікувала фото Аліма лише зі спини.

Тепер вона вперше показала обличчя хлопчика публіці. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Джа.

Раніше в шоу "Ранок у великому місті" знаменитість пояснювала, що не показує обличчя Аліма, бо вважає що ще зарано. Вона казала, що відчує потрібний момент – і ось він настав, коли малюку виповнилося півтора року.

Джа поділилась фото зі святкування з дітьми.

Кожен ранок особливий. Сьогодні 1,5 року. Поважний вік,

– написала вона під публікацією.

Що відомо про дітей Джамали?