24 листопада, 22:33
Джамала вперше показала обличчя свого наймолодшого сина

Софія Хомишин
Основні тези
  • Джамала вперше показала обличчя свого наймолодшого сина Аліма публіці.
  • Малюку виповнилося півтора року.

24 листопада наймолодшому сину Джамали виповнилося півтора року. Раніше співачка публікувала фото Аліма лише зі спини.

Тепер вона вперше показала обличчя хлопчика публіці. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Джа.

Раніше в шоу "Ранок у великому місті" знаменитість пояснювала, що не показує обличчя Аліма, бо вважає що ще зарано. Вона казала, що відчує потрібний момент – і ось він настав, коли малюку виповнилося півтора року.

Джа поділилась фото зі святкування з дітьми. 

Кожен ранок особливий. Сьогодні 1,5 року. Поважний вік,
– написала вона під публікацією.

Що відомо про дітей Джамали? 

  • Трьох синів співачка народила у шлюбі з Сеїт-Бекіром Сулеймановим.
  • Найстаршого хлопця подружжя назвало Емір-Рахман, середнього – Селім-Гірай, а наймолодшого, як ми вже зазначали вище, Алім.
  • Джа тричі народжувала в Україні й навіть мала досвід партнерських пологів.
  • У вихованні дітей їй допомагають чоловік та батьки.