Джамала впервые за долгое время показала фото своего самого младшего сына, которому исполнился год

Джамала нечасто показывает своего младшего сына. В то же время поделилась редкими фото малыша по случаю его дня рождения.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

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Так, Джамала запостила инстаграм-сторис, где сообщила, что Алиму исполнился один год. Она показала их совместные фото и вспомнила, какой была во время беременности.

И как бы мы без тебя жили,

– трогательно написала исполнительница. Также Джа показала, как малыш играет с новыми игрушками, которые ему подарили на день рождения. Джамала показала редкие фото с младшим сыном / Скриншоты из инстаграм-сторис

Под постом певицы по случаю дня рождения Алима к поздравлениям присоединились звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них – рэпер alyona alyona, жена Владимира Остапчука, дизайнер Эльвира Гасанова, артистка KOLA и другие.

Как украинские звезды поздравили сына Джамалы с днем рождения / Скриншоты из инстаграма

Напомним, Джамала является многодетной мамой. Кроме Алима, вместе с мужем она воспитывает еще двух мальчиков – 6-летнего Эмира и 4-летнего Селима. Певица рассказывала, что любимый Сеит-Бекир Сулейманов очень ей помогает с детьми, кроме того, с ними проводят время их родители.