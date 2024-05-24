Джамала объяснила, почему не показывает лицо самого младшего сына

Джамала объяснила, почему не показывает лицо своего младшего сына в социальных сетях. Певица также рассказала, почему семья не праздновала день рождения Алима, которому недавно исполнился год.

Подробностями артистка поделилась с журналисткой шоу "Утро в большом городе", сообщает Show 24.

К слову Джамала впервые за долгое время показала фото своего младшего сына, которому исполнился год

Обычно Джамала публикует фотографии с младшим сыном Алимом, на которых он сфотографирован со спины. Певица не показывает лицо мальчика в социальных сетях, ведь считает, что пока рано.

Мне кажется, что пока рано. Я чувствую этот момент, когда можно. Они еще такие чувствительные, как хрустальная ваза. Ты боишься их показать,

– объяснила Джамала.

24 мая Алиму исполнился год, однако празднования не было, поскольку все заболели.

С Эмиром был отдельный баннер, отдельный торт на год. С Селимом мы поехали на ВДНХ, делали плов, шашлыки, пригласили всех друзей. А Алиму ничего не досталось. И это не потому, что мы не хотели, просто так получилось,

– поделилась певица.

Почему Джамала скрывает лицо младшего сына: смотрите видео онлайн

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