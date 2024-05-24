Джамала объяснила, почему не показывает лицо самого младшего сына
- Джамала не показывает лицо своего самого младшего сына Алима в соцсетях, поскольку считает, что пока рано.
- Семья не праздновала первый день рождения Алима, поскольку все заболели.
Джамала объяснила, почему не показывает лицо своего младшего сына в социальных сетях. Певица также рассказала, почему семья не праздновала день рождения Алима, которому недавно исполнился год.
Подробностями артистка поделилась с журналисткой шоу "Утро в большом городе", сообщает Show 24.
К слову Джамала впервые за долгое время показала фото своего младшего сына, которому исполнился год
Обычно Джамала публикует фотографии с младшим сыном Алимом, на которых он сфотографирован со спины. Певица не показывает лицо мальчика в социальных сетях, ведь считает, что пока рано.
Мне кажется, что пока рано. Я чувствую этот момент, когда можно. Они еще такие чувствительные, как хрустальная ваза. Ты боишься их показать,
– объяснила Джамала.
24 мая Алиму исполнился год, однако празднования не было, поскольку все заболели.
С Эмиром был отдельный баннер, отдельный торт на год. С Селимом мы поехали на ВДНХ, делали плов, шашлыки, пригласили всех друзей. А Алиму ничего не досталось. И это не потому, что мы не хотели, просто так получилось,
– поделилась певица.
Почему Джамала скрывает лицо младшего сына: смотрите видео онлайн
Коротко о личной жизни Джамалы
Мужа Джамалы зовут Сеит-Бекир Сулейманов. Они поженились 27 апреля 2017 года. Официальная церемония прошла в Исламском культурном центре в Киеве, празднование продолжилось в ресторане.
У супругов родилось трое сыновей: Эмир-Рахман, Селим-Гирай и Алим Сеит-Бекир.
Джамала в третий раз стала мамой 24 мая 2024 года.