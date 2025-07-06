Рвет на части, – Джамала спела с отцом и довела сеть до слез
- Джамала поделилась видео, где поет с отцом в его день рождения.
- Известные личности и фанаты выразили свои эмоции, в частности Павел Зибров не смог сдержать слез.
Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками семейным контентом. Она показала видео с отцом, где они поют в дуэте.
Джамала поделилась роликом с отцом по особому случаю, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу. Сегодня, 6 июля, Алим Айярович Джамаладинов празднует день рождения.
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В важный праздник Джамала показала, как поет вместе с отцом. И призналась, что голос папы всегда умиляет ее до слез.
Не могу слушать твое пение без слез – он рвет меня на части,
– написала Джамала.
Джамала спела с отцом: видео
Павел Зибров отреагировал на ролик Джамалы с отцом и поделился, что тоже не смог сдержать слез.
"И я плачу. Спасибо, Джамала. Это – невероятная сила", – написал певец.
Щемящими комментариями поделились и другие звезды и подписчики певицы. Они признались, что даже не понимая слов, они почувствовали душу и прониклись мелодией.
- "Как пронзительно красиво";
- "Не поняв слов, услышать душу... и тоже разрыдаться";
- "Спасибо Украине и родителям Джамалы, что у нас она такая есть! Невероятная, неповторимая";
- "Алим-ага – прекрасный человек. Большой привет ему!";
- "Боже, как это прекрасно";
- "Плачу вместе с вашим пением. Не понимая слов, а чувствуя сердцем".
Заметим, Джамала нечасто показывает своих близких. В марте она публиковала редкие фото с прогулки с родителями. Известно, что мать Джамалы была пианисткой и преподавательницей в музыкальной школе, а папа работал хоровым дирижером.