Рвет на части, – Джамала спела с отцом и довела сеть до слез

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками семейным контентом. Она показала видео с отцом, где они поют в дуэте.

Джамала поделилась роликом с отцом по особому случаю, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу. Сегодня, 6 июля, Алим Айярович Джамаладинов празднует день рождения.

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В важный праздник Джамала показала, как поет вместе с отцом. И призналась, что голос папы всегда умиляет ее до слез.

Не могу слушать твое пение без слез – он рвет меня на части,

– написала Джамала.

Джамала спела с отцом: видео

Павел Зибров отреагировал на ролик Джамалы с отцом и поделился, что тоже не смог сдержать слез.

"И я плачу. Спасибо, Джамала. Это – невероятная сила", – написал певец.

Щемящими комментариями поделились и другие звезды и подписчики певицы. Они признались, что даже не понимая слов, они почувствовали душу и прониклись мелодией.

"Как пронзительно красиво";

"Не поняв слов, услышать душу... и тоже разрыдаться";

"Спасибо Украине и родителям Джамалы, что у нас она такая есть! Невероятная, неповторимая";

"Алим-ага – прекрасный человек. Большой привет ему!";

"Боже, как это прекрасно";

"Плачу вместе с вашим пением. Не понимая слов, а чувствуя сердцем".

Заметим, Джамала нечасто показывает своих близких. В марте она публиковала редкие фото с прогулки с родителями. Известно, что мать Джамалы была пианисткой и преподавательницей в музыкальной школе, а папа работал хоровым дирижером.