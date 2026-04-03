Было очень страшно, – Джамала о задержании в аэропорту из-за преследования России

Украинская певица Джамала с начала полномасштабной войны распространяла правду о преступлениях российских оккупантов. Поэтому ее заочно объявили в розыск в России, что отразилось на ее жизни.

Джамала дала откровенное интервью Маше Ефросининой, что вышло на ее ютуб-канале. Певица впервые рассказала, что однажды из-за заочного российского ареста ее задержали в аэропорту.

К слову Джамала впервые призналась, за кого болела на Нацотборе, и рассказала о нюансах Евровидения

Джамала сказала, что не может назвать страну, в которой произошел этот инцидент. Певице запретили въезд и заявили о ее депортации.

Меня задержали на сутки. Это было очень страшно. Хорошо, что я была сама, со мной не было детей. Меня сфотографировали, взяли отпечатки,

– призналась Джамала.

Артистка добавила, что она имела возможность позвонить украинскому посольству, которое помогло решить ситуацию. Теперь Джамала каждый раз советуется с другими перед тем, как ехать в страны, которые являются дружественными с Россией.

Интервью Джамалы: смотрите видео онлайн

Ранее в интервью Нати Жижченко для Суспильного Чернігів Джамала рассказывала о том, что россияне неоднократно осуществляли давление на родных и запугивали их еще после победы исполнительницы на Евровидении-2016. Певица поделилась, что порой чувствует вину перед родителями.

Как Москва преследует Джамалу из-за ее позиции?