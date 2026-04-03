Джамала дала откровенное интервью Маше Ефросининой, что вышло на ее ютуб-канале. Певица впервые рассказала, что однажды из-за заочного российского ареста ее задержали в аэропорту.
Джамала сказала, что не может назвать страну, в которой произошел этот инцидент. Певице запретили въезд и заявили о ее депортации.
Меня задержали на сутки. Это было очень страшно. Хорошо, что я была сама, со мной не было детей. Меня сфотографировали, взяли отпечатки,
– призналась Джамала.
Артистка добавила, что она имела возможность позвонить украинскому посольству, которое помогло решить ситуацию. Теперь Джамала каждый раз советуется с другими перед тем, как ехать в страны, которые являются дружественными с Россией.
Интервью Джамалы: смотрите видео онлайн
Ранее в интервью Нати Жижченко для Суспильного Чернігів Джамала рассказывала о том, что россияне неоднократно осуществляли давление на родных и запугивали их еще после победы исполнительницы на Евровидении-2016. Певица поделилась, что порой чувствует вину перед родителями.
Как Москва преследует Джамалу из-за ее позиции?
- В 2022 году Джамала попала в список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.
- В ноябре 2023 года Московский суд заочно арестовал Джамалу. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Певицу обвинили в публичном распространении якобы ложной информации о российских военных. Речь идет о сообщениях Джамалы о преступлениях оккупантов.
- 20 ноября 2023 года Министерство внутренних дел страны-агрессора объявило певицу в розыск.
- В 2024 году оккупанты отобрали имущество родителей Джамалы и многих других украинцев в Крыму. И певица отметила, что и в дальнейшем не планирует молчать, а будет продолжать бороться.