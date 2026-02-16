Укр Рус
16 февраля, 13:26
В образе от Фролова: Джамала поразила выступлением на благотворительном балу в Вене

Мария Примыч
Основні тези
  • Джамала выступила на благотворительном украинском балу в Вене в костюме от Ивана Фролова.
  • Она исполнила песни "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" и "1944", встретила Ивана Марчука и Людмилу Монастырскую.

Джамала посетила благотворительный украинский бал в Вене. Артистка поразила выступлением на мероприятии.

О бале Джамала рассказала на своей странице в инстаграме. Она поделилась фото и видео с мероприятия.

Для украинского благотворительного бала Джамала выбрала костюм от украинского модельера с мировым именем Ивана Фролова. В этом же образе артистка появилась на финале Национального отбора на Евровидение-2026, который прошел 7 февраля. В этом году она стала музыкальным продюсером песенного конкурса.

Вена уже живет разговорами о Евровидении. Но сейчас там сезон баллов. И хотя с Шэрон Стоун мы так и не встретились, это был невероятной красоты вечер. Благотворительный украинский бал: люди, музыка, атмосфера, 
– поделилась Джамала.

Джамала на украинском благотворительном балу в Вене / Фото из инстаграма артистки

Артистка встретилась с выдающимся украинским живописцем Иваном Марчуком и оперной певицей Людмилой Монастырской.

Джамала и Иван Марчук / Фото из инстаграма артистки

Джамала и Людмила Монастырская / Фото из инстаграма артистки

Джамала также выступила для публики. Она исполнила "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" и "1944" – песню, с которой победила на Евровидении-2016.

Джамала – "Верше, мій верше": смотрите видео онлайн

Джамала – "Верю в тебя": смотрите видео онлайн

Кто еще посетил благотворительный украинский бал?

  • Отметим, что на благотворительном украинском балу в Вене также выступил Александр Терен. Ветеран войны станцевал с Полиной Ищенко.

  • Главного героя 13 сезона проекта "Холостяк" пригласили на мероприятие еще осенью 2025 года, однако согласился он только зимой, когда узнал, что бал будет благотворительным.

  • "Первый бал в моей жизни и сразу Хофбург в Вене – место, где пространство существует вне времени. Люди из разных стран, красивые платья, смокинги, атмосфера, в которой ты будто случайно оказался внутри какого-то фильма... Рад, что Украина сегодня звучит в таких местах – уверенно и красиво. И спасибо всем, кто это создает, за ощущение достойного и живого украинского присутствия там, где ее еще недавно сложно было представить", – написал Терен.