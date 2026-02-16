В образе от Фролова: Джамала поразила выступлением на благотворительном балу в Вене

Джамала посетила благотворительный украинский бал в Вене. Артистка поразила выступлением на мероприятии.

О бале Джамала рассказала на своей странице в инстаграме. Она поделилась фото и видео с мероприятия.

Для украинского благотворительного бала Джамала выбрала костюм от украинского модельера с мировым именем Ивана Фролова. В этом же образе артистка появилась на финале Национального отбора на Евровидение-2026, который прошел 7 февраля. В этом году она стала музыкальным продюсером песенного конкурса.

Вена уже живет разговорами о Евровидении. Но сейчас там сезон баллов. И хотя с Шэрон Стоун мы так и не встретились, это был невероятной красоты вечер. Благотворительный украинский бал: люди, музыка, атмосфера,

– поделилась Джамала.

Джамала на украинском благотворительном балу в Вене / Фото из инстаграма артистки

Артистка встретилась с выдающимся украинским живописцем Иваном Марчуком и оперной певицей Людмилой Монастырской.

Джамала и Иван Марчук / Фото из инстаграма артистки

Джамала и Людмила Монастырская / Фото из инстаграма артистки

Джамала также выступила для публики. Она исполнила "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" и "1944" – песню, с которой победила на Евровидении-2016.

