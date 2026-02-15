Джамала ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. Кто-то поинтересовался у артистки, будет ли она музыкальным продюсером Нацотбора-2027.

Джамала рассказала, что на плечи музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение ложится много работы и ответственности. Певица призналась, что потратила много времени и ресурса. Она добавила, что некоторые личные дела пришлось поставить на паузу.

Я не воспринимаю это как потерю – скорее, как опыт, который требует осмысления. Это действительно тяжелая и требовательная работа. И мне просто нужно время, чтобы честно ответить себе, готова ли я проходить этот путь еще раз,

– поделилась Джамала.

Джамала ответила, готова ли снова стать музыкальным продюсером Нацотбора / Скриншот из инстаграма певицы

