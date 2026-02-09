После завершения Национального отбора нынешняя музыкальная продюсерка поделилась мыслями по этому поводу. Об этом сообщает "Тур звездами" на "Люкс ФМ".

Джамала прямо ответила: она считает, что член жюри вполне имеет право призвать публику выбрать конкретного финалиста. Для этого экспертам и предоставляют слово – чтобы они говорили свое мнение.

Дается слово члену жюри и он говорит то, что думает. Мне кажется, это справедливо. Каждый говорил о своем, кто-то эмоционально, кого-то поразило. Это настоящая жизнь, что показывает отбор, как он есть. Все отбирают, пытаются найти самого лучшего. Я говорила, что будет заруба, вот она и есть,

– высказалась Джамала.

Победительница Нацотбора-2026, LELÉKA, тоже отреагировала на слова Русланы. Для нее стало неожиданностью то, что артистка решила публично ее поддержать.

"Я вообще не ожидала. Это для меня действительно шок и глубокое трогание. Она не контактировала со мной до этого. Но я чувствую, что это было сказано искренне. У меня просто нет слов", – призналась исполнительница.

