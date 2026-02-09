После завершения Национального отбора нынешняя музыкальная продюсерка поделилась мыслями по этому поводу. Об этом сообщает "Тур звездами" на "Люкс ФМ".
Джамала прямо ответила: она считает, что член жюри вполне имеет право призвать публику выбрать конкретного финалиста. Для этого экспертам и предоставляют слово – чтобы они говорили свое мнение.
Дается слово члену жюри и он говорит то, что думает. Мне кажется, это справедливо. Каждый говорил о своем, кто-то эмоционально, кого-то поразило. Это настоящая жизнь, что показывает отбор, как он есть. Все отбирают, пытаются найти самого лучшего. Я говорила, что будет заруба, вот она и есть,
– высказалась Джамала.
Победительница Нацотбора-2026, LELÉKA, тоже отреагировала на слова Русланы. Для нее стало неожиданностью то, что артистка решила публично ее поддержать.
"Я вообще не ожидала. Это для меня действительно шок и глубокое трогание. Она не контактировала со мной до этого. Но я чувствую, что это было сказано искренне. У меня просто нет слов", – призналась исполнительница.
Какие скандалы произошли на Нацотборе?
- Первый скандал наделал шума еще до официального финала. Valeriya Force подловили на сотрудничестве с россиянами во время полномасштабной войны. В сети нашли вероятные доказательства этого. Тогда певица объяснила, что в 2024 году решение о продвижении, дистрибуции, мастеринга принимали ее продюсеры.
- В начале прямого эфира финала Нацотбора с заявлением вышла Jerry Heil. Певица сказала, что ее подставили с выступлением, ведь публика не увидела ее номер полноценно. В частности, в зале также были приборы, что ломались и искрились. Креативный директор конкурса сказал, что виной здесь не его команда, а "недостаток телевизионного опыта режиссера номера".
- Больше всего шума наделало заявление Русланы на финале Нацотбора. Певица призвала выбрать на Евровидение в Вену LELÉKA – так оно и произошло. Эти слова спровоцировали бурные обсуждения и критику, но Общественное уверяет, что нарушений не было.