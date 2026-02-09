Для Украины Нацотбор ежегодно провоцирует различные темы для обсуждения. На этот раз едва ли не наибольшее внимание публики привлекла Руслана – победительница Евровидения-2004, которая была одной из експерток и членов жюри. 24 Канал расскажет подробнее о скандале и вспомнит, какая похожая ситуация была 10 лет назад.

Интересно Сколько украинцев проголосовали в финале Нацотбора: цифры из Дії и СМС

Что произошло на Нацотборе?

В этом году эксперты не комментировали каждое выступление участника, а высказывались после первой и второй половины номеров.

После выступления первых пяти участников Руслана не выделяла конкретных конкурсантов, а отметила, что для победы на Евровидении нужно оставаться собой и возрождать украинскую культуру. А после выступления всех финалистов сделала довольно громкое заявление, что наделала шума в сети.

В условиях войны нам нужно то, что может сделать больше, чем оружие: нужно попасть в человеческие сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, у нас есть стиль и потенциальная будущая артпоп-хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. Для меня это музыкальное явление, и я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену LELÉKA,

– сказала Руслана в прямом эфире.

Руслана призвала выбрать LELÉKA: смотрите видео онлайн

Возмущение и реакция Суспильного

Такая открытая агитация со стороны артистки не всеми была воспринята положительно. Юрист Евгений Пронин предположил, что это может быть нарушением правил Евровидения. По его мнению, заявление Русланы ломает восприятие жюри как беспристрастной институции и ставит участников в неравное положение.

Личная позиция, озвученная членом жюри в форме прямой агитации, является нарушением принципов состязательности процесса и беспристрастности и влияет на зрительское голосование. И здесь стоит называть вещи своими именами,

– писал Евгений Пронин.

На следующий день после Нацотбора Суспильне вещание прокомментировало высказывания Русланы. Там считают, что певица не нарушила правил.

Такой комментарий не нарушает правил Национального отбора и является личной позицией Русланы. Так, после завершения выступлений члены жюри проводят закрытое обсуждение и индивидуально выставляют баллы участникам, по сумме которых и формируется окончательный результат голосования жюри,

– отметило Суспильне.

Также отметим, что согласно правилам, агитировать за конкретного участника нельзя до финала Нацотбора. Тогда как во время финала члены жюри могут высказываться.



Панель экспертов на Нацотборе / Фото пресс-службы

История повторяется: как это было в 2016?

10 лет назад, в 2016 году, Руслана Лыжичко также была судьей Национального отбора. Членами жюри тогда также были Константин Меладзе (который сегодня молчит о войне) и Андрей Данилко. В то время Нацотбор состоял из двух полуфиналов и финала.

Джамала представила песню "1944" в первом полуфинале и услышала положительные отзывы от судей. Андрей Данилко назвал ее выступление лучшим на тот момент, а Меладзе описал Джамалу как "выдающуюся певицу и музыкантку".

"Я не призываю и не агитирую голосовать за нее, тех кто имеет уши, тот услышит. Я призываю ценить людей, которые с нами рядом. У меня есть определенные поправки, но это технические тонкости", – добавил тогда Константин.

Зато Руслана не сдерживала эмоций и открыто призвала всех голосовать за Джамалу.

Ты мне музыкой дала понять боль от того, что мы потеряли Крым. Я плакала вместе с тобой, честно. На такое способен человек, который по-настоящему переживает. Это больше чем оригинальность, глубже, чем просто арт. Мы идиоты, если за тебя не проголосуем. В отличие от Кости, я призываю за тебя голосовать,

– сказала тогда артистка.

Комментарий Русланы о Джамале в 2016: смотрите видео онлайн

И хотя ее высказывания как тогда, так и теперь останется для многих противоречивым, результат Евровидения-2016 известен всем: Украина одержала победу. С тех пор прошло 10 лет.

"2026 все больше становится похожим на новый 2016! Опять Руслана в кресле жюри экспертов, и снова она призывает, и снова Украина победит? Руслана единственная топила за Джамалу в 2016. Так и сейчас. Почувствовала и сказала мнение", – так слова артистки прокомментировали в ее команде.