Для України Нацвідбір щороку провокує різноманітні теми для обговорення. Цього разу чи не найбільшу увагу публіки привернула Руслана – переможниця Євробачення-2025, яка була однією з експерток та членів журі. 24 Канал розповість детальніше про скандал і пригадає, яка схожа ситуація була 10 років тому.

Цікаво Скільки українців проголосували в фіналі Нацвідбору: цифри з Дії та СМС

Що сталося на Нацвідборі?

Цього року експерти не коментували кожен виступ учасника, а висловлювались після першої та другої половини номерів.

Після виступу перших п'яти учасників Руслана не виокремлювала конкретних конкурсантів, а зазначила, що для перемоги на Євробаченні потрібно залишатися собою та відроджувати українську культуру. А після виступу всіх фіналістів зробила доволі гучну заяву, що наробила шуму в мережі.

В умовах війни нам потрібно те, що може зробити більше, ніж зброя: потрібно потрапити у людські серця. В нас є ідея, в нас є нота, в нас є стиль і потенційна майбутня артпоп-хітовість. Ми можемо дати меседж, імпульс, що Україна злетить. Вона вже злітає. Для мене це музичне явище, і я вважаю, що в нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у Відень LELÉKA,

– сказала Руслана в прямому етері.

Руслана закликала обрати LELÉKA: дивіться відео онлайн

Обурення та реакція Суспільного

Така відкрита агітація з боку артистки не всіма була сприйнята позитивно. Юрист Євген Пронін припустив, що це може бути порушенням правил Євробачення. На його думку, заява Руслани ламає сприйняття журі як неупередженої інституції та ставить учасників у нерівне становище.

Особиста позиція, озвучена членом журі у формі прямої агітації, є порушенням принципів змагальності процесу та неупередженості й впливає на глядацьке голосування. І тут варто називати речі своїми іменами,

– писав Євген Пронін.

Наступного дня після Нацвідбору Суспільне Мовлення прокоментувало висловлювання Руслани. Там вважають, що співачка не порушила правил.

Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани. Так, після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі,

– зазначило Суспільне.

Руслана також прокоментувала свої висловлювання для журналістів 24 Каналу. Співачка зауважила, що все сказала в ефірі. Вона підкреслила, що не порушувала правил, оскільки агітувати за когось не можна до початку фіналу. А вже під час фіналу журі можуть відкрито висловлюватися.

Також Руслана додала, що не була знайома з переможницею до Нацвідбору, а всіх учасників слухала і коментувала під час прямого ефіру.



Панель експертів на Нацвідборі / Фото пресслужби

Історія повторюється: як це було у 2016?

10 років тому, у 2016 році, Руслана Лижичко також була суддею Національного відбору. Членами журі тоді також були Костянтин Меладзе (який сьогодні мовчить про війну) та Андрій Данилко. На той час Нацвідбір складався з двох півфіналів та фіналу.

Джамала представила пісню "1944" у першому півфіналі та почула позитивні відгуки від суддів. Андрій Данилко назвав її виступ найкращим на той момент, а Меладзе описав Джамалу як "видатну співачку та музикантку".

"Я не закликаю і не агітую голосувати за неї, тих хто має вуха, той почує. Я закликаю цінувати людей, які з нами поруч. У мене є певні поправки, але це технічні тонкощі", – додав тоді Костянтин.

Натомість Руслана не стримувала емоцій та відкрито закликала всіх голосувати за Джамалу.

Ти мені музикою дала зрозуміти біль від того, що ми втратили Крим. Я плакала разом з тобою, чесно. На таке здатна людина, яка по-справжньому переживає. Це більше ніж оригінальність, глибше, ніж просто арт. Ми ідіоти, якщо за тебе не проголосуємо. На відміну від Кості, я закликаю за тебе голосувати,

– сказала тоді артистка.

Коментар Руслани про Джамалу у 2016: дивіться відео онлайн

І хоч її висловлювання як тоді, так і тепер залишиться для багатьох суперечливим, результат Євробачення-2016 відомий усім: Україна здобула перемогу. З того часу минуло 10 років.

"2026 все більше стає схожим на новий 2016! Знову Руслана у кріслі журі експертів, і знову вона закликає, і знову Україна переможе? Руслана єдина топила за Джамалу у 2016. Так і зараз. Відчула і сказала думку", – так слова артистки прокоментували у її команді.