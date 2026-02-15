Джамала відповіла на питання підписників в інстаграмі. Хтось поцікавився в артистки, чи буде вона музичною продюсеркою Нацвідбору-2027.

Джамала розповіла, що на плечі музичного продюсера Національного відбору на Євробачення лягає багато роботи та відповідальності. Співачка зізналась, що витратила багато часу та ресурсу. Вона додала, що деякі особисті справи довелося поставити на паузу.

Я не сприймаю це як втрату – скоріше, як досвід, який потребує осмислення. Це справді важка і вимоглива робота. І мені просто потрібен час, щоб чесно відповісти собі, чи готова я проходити цей шлях ще раз,

– поділилась Джамала.

Джамала відповіла, чи готова знову стати музичною продюсеркою Нацвідбору / Скриншот з інстаграму співачки

