Джамала відповіла на питання підписників в інстаграмі. Хтось поцікавився в артистки, чи буде вона музичною продюсеркою Нацвідбору-2027.
Джамала розповіла, що на плечі музичного продюсера Національного відбору на Євробачення лягає багато роботи та відповідальності. Співачка зізналась, що витратила багато часу та ресурсу. Вона додала, що деякі особисті справи довелося поставити на паузу.
Я не сприймаю це як втрату – скоріше, як досвід, який потребує осмислення. Це справді важка і вимоглива робота. І мені просто потрібен час, щоб чесно відповісти собі, чи готова я проходити цей шлях ще раз,
– поділилась Джамала.
Джамала відповіла, чи готова знову стати музичною продюсеркою Нацвідбору / Скриншот з інстаграму співачки
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: головне
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбувся 7 лютого. Його транслювали у форматі великого телевізійного концерту на платформах Суспільного Мовлення.
Ведучими вечора були Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, а членами журі стали Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко.
За перемогу боролися 10 учасників: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil і "ЩукаРиба".
Україну на Євробаченні-2026 представить LELÉKA з піснею Ridnym. Вона отримала по 10 балів від глядачів та журі. Друге місце посів LAUD, а бронзу виборола Jerry Heil.
70-й пісенний конкурс прийматиме Відень. Україна виступить у другому півфіналі, який пройде 14 травня. Перший півфінал запланований на 12 травня, а фінал – на 16 травня.