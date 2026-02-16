Про бал Джамала розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Вона поділилась фото та відео з заходу.

Для українського благодійного балу Джамала обрала костюм від українського модельєра зі світовим ім'ям Івана Фролова. У цьому ж образі артистка з'явилась на фіналі Національного відбору на Євробачення-2026, який пройшов 7 лютого. Цьогоріч вона стала музичною продюсеркою пісенного конкурсу.

Відень уже живе розмовами про Євробачення. Але зараз там сезон балів. І хоч із Шерон Стоун ми так і не зустрілись, це був неймовірної краси вечір. Благодійний український бал: люди, музика, атмосфера,

– поділилась Джамала.

Джамала на українському благодійному балу у Відні / Фото з інстаграму артистки

Артистка зустрілась з видатним українським живописцем Іваном Марчуком і оперною співачкою Людмилою Монастирською.

Джамала та Іван Марчук / Фото з інстаграму артистки

Джамала та Людмила Монастирська / Фото з інстаграму артистки

Джамала також виступила для публіки. Вона виконала "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" і "1944" – пісню, з якою перемогла на Євробаченні-2016.

