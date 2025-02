Уже 15 лет на сцене: Джамала очаровала специальным номером в финале Нацотбора

Украинская певица Джамала выступила на сцене финала Национального отбора. Артистка спела 10 своих главных хитов и сменила несколько образов.

Победительница Евровидения-2016 и член жюри выступила в финале Национального отбора на Евровидение. В этом году Джамала празднует 15-летие творческой деятельности, поэтому у нее был особый перформанс.

К годовщине Джамала представила специальный номер Jamala-Portrait. Для этого выступления певица выбрала 10 своих песен. Этот выбор был для артистки непростым.

"Верше", "Шлях", "Заплуталась", "Злива", "Заманили", Its me Jamala, Im like bird, Solo, Great pretender, I believe in you, "Крылья" и главный хит – "1944", – именно с этими треками выступила Джамала на сцене финала Нацотбора.

Спасибо всем, кто слушает меня все эти годы. За вашу поддержку, за то, что принимаете меня такой, как есть. Но знайте – я всегда искренне люблю вас,

– поделилась певица.

Джамала – Megamix: смотрите видео онлайн

Джамала была одной из трех членов жюри Нацотбора-2025. Уже много лет певица оценивает финалистов украинских отборов.

В финале нынешнего конкурса артистка появилась в изысканном образе от украинского бренда Frolov. Джамала выбрала платье-кейп длины макси в белом цвете, с прямым кроем и стразами. Образ дополняла яркая деталь – розовые перчатки.