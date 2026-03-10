Американский певец и актер Джаред Лето захотел зарегистрировать в стране-агрессоре России товарный знак. Основатель группы Thirty Seconds to Mars уже не впервые ставит под сомнение свою позицию относительно войны.

Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака под собственным именем – Jared Leto. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Актер и певец подал соответствующие документы в марте этого года. Под своим брендом он планирует продавать одежду, обувь и головные уборы.

Бренд планируют зарегистрировать по еще одному классу: развлекательные услуги. Речь идет о музыкальной продукции, концерты, выступления, разработка фильмов.

Отметим, еще в прошлом году Джаред Лето не скрывал своей дружбы с россиянами. На своей странице он хвастался фото с премии BAFTA с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Что известно о позиции Джареда Лето?