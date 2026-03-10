Джаред Лето хочет зарегистрировать свой бренд в России, – СМИ
- Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России для продажи одежды, обуви и развлекательных услуг.
- Его позиция относительно войны вызвала возмущение украинской аудитории, особенно после его высказываний на концерте в Сербии.
Американский певец и актер Джаред Лето захотел зарегистрировать в стране-агрессоре России товарный знак. Основатель группы Thirty Seconds to Mars уже не впервые ставит под сомнение свою позицию относительно войны.
Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака под собственным именем – Jared Leto. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Актер и певец подал соответствующие документы в марте этого года. Под своим брендом он планирует продавать одежду, обувь и головные уборы.
Бренд планируют зарегистрировать по еще одному классу: развлекательные услуги. Речь идет о музыкальной продукции, концерты, выступления, разработка фильмов.
Отметим, еще в прошлом году Джаред Лето не скрывал своей дружбы с россиянами. На своей странице он хвастался фото с премии BAFTA с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.
Что известно о позиции Джареда Лето?
- В начале полномасштабного вторжения Джаред Лето поддержал украинский народ и выступил за мир. Однажды он провел прямой эфир, во время которого исполнил песню "Ах, Одесса". А еще участвовал в благотворительных акциях, где собирали средства для украинцев.
- 11 октября 2024 года Джаред Лето выступил в Сербии, где было немало россиян. Певец сказал, что "почувствовал много русской энергии" и назвал войну России против Украины "этими проблемами". Он поспорил, что после ее завершения сможет выступить в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.
- Это возмутило украинскую аудиторию. У МИД Украины подчеркнули, что у России есть одна "проблема" – это существование нашей страны. Слова Лето назвали оскорблением для защитников, которые борются за свободу ценой собственной жизни.