Звезду "Американского психопата" Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах

53-летний голливудский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Несколько женщин публично заявили о неподобающем поведении звезды.

Некоторые из них утверждают, что были несовершеннолетними на момент инцидентов. По словам потерпевших, такое поведение со стороны Лето длилось годами, но долгое время оставалось "тайной Полишинеля". Представители Джареда уже отреагировали на эти обвинения. Сообщает Show 24 со ссылками на издание Air Mail.

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Волна обвинений началась после заявления диджейки и музыкального продюсера из Лос-Анджелеса Элли Тейлз в социальных сетях. Женщина утверждает, что Лето обидел и травмировал ее, когда ей было 17 лет. Представитель артиста заявил, что ее обвинения являются ложными.

После этой публикации еще несколько женщин решили рассказать о подобном опыте с актером в комментарии изданию Air Mail.

Так, модель Лаура Ла Рю поделилась, что познакомилась с Лето в 2008 году на благотворительном мероприятии, когда ей было 16 лет. По словам женщины, через некоторое время актер пригласил ее в свою студию, где флиртовал, а во время одного из визитов появился перед ней полностью обнаженным. Представитель Джареда Лето опроверг эти заявления, отметив, что между певцом и моделью никогда не было ничего сексуального характера и добавил, что Лаура подавалась на работу к певцу. Сама женщина это категорически отрицает.



Лаура Ла Рю / Фото с ее инстаграм-страницы

Другая женщина рассказала, что в 18 лет тоже получала приглашение в дом Лето. По ее словам, актер начал мастурбировать перед ней, положил ее руку на свои гениталии и попросил плюнуть на них.

Еще одна потерпевшая поделилась, как в 16 лет Лето подошел к ней в кафе, взял номер телефона и начал звонить ночью. Женщина описала его голос как "отвратительный" и предполагает, что артист мог употреблять наркотики на тот момент. Звонки продолжались несколько недель и имели сексуальный подтекст – Лето задавал интимные вопросы, которые пугали девушку.

Представители Джареда категорически отрицают все обвинения. Относительно предположений об употреблении наркотики, они отметили, что актёр не употреблял алкоголь и наркотики более 35 лет.

В то же время сам певец пока никаких официальных комментариев не давал.

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