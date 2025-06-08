Деякі з них стверджують, що були неповнолітніми на момент інцидентів. За словами потерпілих, така поведінка з боку Лето тривала роками, але довгий час залишалася "таємницею Полішинеля". Представники Джареда вже відреагували на ці звинувачення. Повідомляє Show 24 з посиланнями на видання Air Mail.

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Хвиля звинувачень розпочалася після заяви діджейки та музичної продюсерки з Лос-Анджелеса Еллі Тейлз у соціальних мережах. Жінка стверджує, що Лето скривдив і травмував її, коли їй було 17 років. Представник артиста заявив, що її звинувачення є хибними.

Після цієї публікації ще кілька жінок вирішили розповісти про подібний досвід з актором в коментарі виданню Air Mail.

Так, модель Лаура Ла Рю поділилась, що познайомилася з Лето у 2008 році на благодійному заході, коли їй було 16 років. За словами жінки, через деякий час актор запросив її до своєї студії, де фліртував, а під час одного з візитів з'явився перед нею повністю оголеним. Представник Джареда Лето заперечив ці заяви, зазначивши, що між співаком та моделлю ніколи не було нічого сексуального характеру і додав, що Лаура подавалася на роботу до співака. Сама жінка це категорично заперечує.



Лаура Ла Рю / Фото з її інстаграм-сторінки

Інша жінка розповіла, що у 18 років теж отримувала запрошення до дому Лето. За її словами, актор почав мастурбувати перед нею, поклав її руку на свої геніталії та попросив плюнути на них.

Ще одна потерпіла поділилась, як у 16 років Лето підійшов до неї в кафе, взяв номер телефону та почав дзвонити вночі. Жінка описала його голос як "огидний" і припускає, що артист міг вживати наркотики на той момент. Дзвінки тривали кілька тижнів і мали сексуальний підтекст – Лето ставив інтимні запитання, які лякали дівчину.

Представники Джареда категорично заперечують усі звинувачення. Щодо припущень про вживання наркотики, вони зазначили, що актор не вживав алкоголь і наркотики понад 35 років.

Водночас сам співак поки ніяких офіційних коментарів не давав.

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