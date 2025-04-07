Поздравил путиниста с рекордом: Джастин Бибер разочаровал публичной поддержкой хоккеиста из России

Джастин Бибер неожиданно поддержал российского хоккеиста Александра Овечкина. Он известен своей лицемерной позицией относительно войны России против Украины и поддержкой диктатора.

На днях состоялся матч в Национальной хоккейной лиге, где россиянин Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб. Певец Джастин Бибер оказался поклонником российского хоккеиста, пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм.

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В инстаграм-сториз Джастин Бибер опубликовал моменты с награждения Овечкина. Певец реагировал на успехи спортсмена одобрительными возгласами и аплодисментами. Бибер отметил россиянина и публично его поздравил.

Превзойти Грецки – просто безумие,

– прокомментировал артист.



Джастин Бибер поддержал россиянина / Фото из инстаграм-сториз



Джастин Бибер поддержал россиянина / Фото из инстаграм-сториз

Украинцы разочарованы публикациями Бибера. Блогерша Алина Шаманская назвала это публичной поддержкой России – страны-агрессора.

"Россия убивает украинских детей и мирных жителей каждый день. Публичная поддержка российских спортсменов, таких как Овечкин, в ваших материалах – это, на самом деле публичная поддержка России. И это абсурд. Вы лучше, чем это. Пожалуйста, не становитесь на сторону убийц", – написала Шаманская.

Добавим, что сейчас в сети ходит множество слухов о состоянии Джастина Бибера, который тревожит своих фанов. Поклонники обеспокоены относительно здоровья певца, также они сплетничают о проблемах в браке с Хейли Бибер. Все из-за странных сообщений в социальных сетях и прямой трансляции, где певец имел истощенный вид.

Позиция Александра Овечкина