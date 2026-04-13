Самое масштабное живое выступление за последние годы: Джастин Бибер стал хедлайнером Coachella 2026
- Джастин Бибер выступил на фестивале Coachella, исполняя старые хиты и новые треки с участием приглашенных гостей.
- Это было первое большое выступление Бибера за четыре года после отмены мирового турне из-за проблем со здоровьем.
Джастин Бибер вернулся на главную сцену фестиваля Coachella, который в эти дни проходит в Empire Polo Club. Канадский поп-певец стал долгожданным хедлайнером события.
Об этом сообщает BBC.
Джастин Бибер исполнил свой хедлайнерский сет во второй вечер фестиваля Coachella. Он вышел на сцену в худи, шортах и солнцезащитных очках, поп-звезду встретила огромная толпа, пишет People.
Большую часть концерта Бибер просидел перед ноутбуком и пел под клипы своих старых хитов, в частности Baby и Never say Never. Также артист показал на большом экране домашние видео, которые привлекли к нему внимание в 12 лет.
Это самое масштабное живое выступление Джастина за последние четыре года, ведь его мировое турне Justice было отменено из-за проблем со здоровьем.
Выступление Джастина Бибера на фестивале Coachella
Певец начал концерт на пустой сцене, исполнив треки из своих альбомов 2025 года – Swag и Swag II.
Также Бибер показал видео, которое недавно стало вирусным в сети и вызвало спекуляции относительно его психического состояния. В ролике певец эмоционально обращается к фотографу.
Джастин Бибер обращается к фотографу
Джастин также выступал вместе с приглашенными гостями, в частности с The Kid Laroi, Wizkid, Tems и Dijon. Жену певца заметили в толпе вместе с Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Во время исполнения Everything Hallelujah Бибер обратился к Хейли и их сыну Джеку Блюзу.
Джастин Бибер обратился к жене и сыну
Кто еще стал хедлайнером Coachella 2026?
Сабрина Карпентер была хедлайнером первого вечера фестиваля Coachella 2026 и устроила отличное шоу. Она представила сет-лист из своих последних альбомов Man's Best Friend и Short n' Sweet и впервые исполнила песню We Almost Broke Up Last Night, пишет Elle.
Karol G выступила на Coachella в воскресенье. Она – первая латиноамериканская исполнительница, которая стала хедлайнеркой фестиваля, передает The Hollywood Reporter. Колумбийская певица представила сет, в котором приняли участие Бекки Джи, Mariah Angeliq, Wisin и Грег Гонсалес.