Американский певец Джастин Тимберлейк впервые признался о том, что у него диагностировали болезнь Лайма. Артист рассказал, перед какими трудностями предстал из-за опасного заболевания.

Недавно подошел к концу мировой тур Джастина Тимберлейка – Forget Tomorrow. После его завершения певец вышел на связь с важным признанием относительно проблем со здоровьем, пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

К слову Известный режиссер шокировал признанием о переломе позвоночника: "Почти год лежал"

Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Он поделился, что рассказывает об этом не ради сожаления в его сторону, а чтобы пролить свет на то, что происходило за кулисами концертов.

Если вы пережили эту болезнь или знаете кого-то, кто ею болел – тогда вы понимаете: жизнь с ней может быть неустанно изнурительной, как психически, так и физически. Когда мне впервые поставили диагноз, я был шокирован. Но по крайней мере мог понять, почему я, будучи на сцене, чувствовал сильную боль в нервах или просто бешеную усталость или тошноту,

– признался певец.

Артист добавил, что стоял перед важным решением – прекратить гастроли или продолжать и разобраться с этим. Он понял, что радость, которую ему приносит выступление перед фанами, преобладает мимолетный стресс, который испытывал организм.

Джастин Тимберлейк отметил, что не рассказывал о болезни раньше, потому что привык скрывать такие вещи от публики. Но отныне он хотел бы быть более прозрачным в отношении борьбы с болезнью. Артист гордится тем, что концертный тур доказал не только его стойкость, но и оставил множество особых моментов с фанами.

Что известно о болезни Лайма?

Это инфекционное заболевание, передающееся человеку через укус инфицированного клеща. Болезнь вызывают бактерии рода Borrelia. Самый яркий симптом на ранней стадии – покраснение кожи в виде несколько на месте укуса. Болезнь Лайма (или боррелиоз) может поражать суставы, нервную систему и сердце, приводя к серьезным осложнениям.

От болезни Лайма страдает много известных людей. В 2020 году о заболевании признался Джастин Бибер. Он рассказал, что это сказалось на его работе мозга, эмоциональном и физическом состоянии.