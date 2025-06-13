"Ему здесь не рады": в Венеции протестуют против свадьбы Джеффа Безоса

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес может стать одним из самых обсуждаемых событий этого лета. Пара планирует устроить праздник в Венеции, однако местные жители против.

Жители Венеции вышли на акции протеста. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Forbes.

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Люди протестуют против того, чтобы Джефф Безос и Лорен Санчес проводили свадьбу в Венеции. Они вышли на митинг с лозунгами "Нет места для Безоса" (No Space For Bezos).

Местные жители считают, что свадьба Безоса станет "экстравагантной" демонстрацией его богатства и может вызвать сбои в городе. Они повесили в городе большой плакат с именем Безоса, перечеркнутым красной краской.

Ранее местные власти заверили, что все службы в Венеции будут работать стабильно, даже на период свадьбы.

Мы очень гордимся (тем, что свадьба состоится в Венеции, – Show 24). Я не знаю, найдется ли у меня время, или у него, чтобы встретиться и пожать руку, но это честь, что они выбрали Венецию. Венеция в очередной раз доказывает, что она является глобальной сценой,

– высказался мэр города.

Протестующие взамен призывают заняться не организацией свадьбы, а низкой заработной платой и ростом стоимости жилья в городе.

"Мы вывесили огромный баннер на колокольне Сан-Джорджо, чтобы Безос и его приспешники сразу поняли: ему здесь не рады – ни в Венеции, ни где-либо еще! Давайте организуем его "вечеринку" вместе и дадим ему понять, что мы не собираем крошки с богатого стола какого-то миллиардера", – пишут протестующие.

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