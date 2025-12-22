Звезда фильмов "Оно 2" и "Синистер" покончил жизнь самоубийством в 46 лет

21 декабря стало известно о смерти американского актера Джеймса Ренсона. Он снимался в фильмах "Оно 2", "Черный телефон", "Синистер" и других.

Информацию о гибели Ренсона обнародовало издание Variety, пишет 24 Канал. Актеру было 46 лет.

Согласно предварительным выводам, Джеймс Ренсон совершил самоубийство – он повесился.

По данным источников, трагедия произошла в Лос-Анджелесе в пятницу, 19 декабря. Полиция приехала на вызов домой к актеру, но спасти его не смогли – врачи лишь зафиксировали смерть. Следов насилия на теле Джеймса не нашли.

Почему именно Ренсон решил уйти из жизни – пока неизвестно.

Что известно о Джеймсе Ренсоне?