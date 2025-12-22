22 декабря, 09:00
Звезда фильмов "Оно 2" и "Синистер" покончил жизнь самоубийством в 46 лет
Основні тези
- 21 декабря стало известно о смерти актера Джеймса Ренсона, который совершил самоубийство в Лос-Анджелесе.
- Ренсон известен по ролям в "Оно 2", "Черный телефон", "Синистер", и был женат и имел сына.
21 декабря стало известно о смерти американского актера Джеймса Ренсона. Он снимался в фильмах "Оно 2", "Черный телефон", "Синистер" и других.
Информацию о гибели Ренсона обнародовало издание Variety, пишет 24 Канал. Актеру было 46 лет.
Согласно предварительным выводам, Джеймс Ренсон совершил самоубийство – он повесился.
По данным источников, трагедия произошла в Лос-Анджелесе в пятницу, 19 декабря. Полиция приехала на вызов домой к актеру, но спасти его не смогли – врачи лишь зафиксировали смерть. Следов насилия на теле Джеймса не нашли.
Почему именно Ренсон решил уйти из жизни – пока неизвестно.
Что известно о Джеймсе Ренсоне?
- Будущий актер родился в 1979 году в Балтиморе.
- По информации с веб-сайта Ренсона, он учился в Карверском центре искусств и технологий имени Джорджа Вашингтона, а затем один курс изучал киноискусство в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке.
- Известно, что в начале 2000-х. Джеймс работал на известного фотографа Патрика Макмаллана, одновременно играя в различных панк-группах по всему Нью-Йорку.
- На странице IMDb у него перечислено 77 актерских ролей. Среди них – съемки в сериалах "Провода" и "Поколение убийц".
- В 2021 году Джеймс в инстаграме рассказал, что в детстве подвергся сексуальному насилию, и обвинил бывшего репетитора в неоднократных домогательствах.
- Во взрослом возрасте он боролся с зависимостью от наркотиков, но избавился от нее в 2006 году.
- У Ренсона осталась жена и сын.