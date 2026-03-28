28 марта, 10:55
Умер Джеймс Толкан – звезда культовых фильмов "Назад в будущее" и "Лучший стрелок"
Основні тези
- Джеймс Толкан, известный ролями в "Назад в будущее" и "Лучший стрелок", умер в 94 года в Саранак-Лейк, Нью-Йорк.
- Актер продолжал сниматься до 2011 года и был женат 54 года на Пармели.
Из жизни ушел американский актер Джеймс Толкан, который получил известность благодаря ролям в культовом фильме "Назад в будущее" и ленте "Лучший стрелок".
Ему было 94 года. Печальное известие сообщило издание People.
Сердце Джеймса Толкана остановилось в четверг, 26 марта, в поселке Саранак-Лейк, Нью-Йорк. Представители актера подтвердили это трагическое известие на официальном сайте франшизы "Назад в будущее". Причины смерти пока не раскрывают.
Что известно о Джеймсе Толкане?
- Будущий актер родился 20 июня 1931 года в штате Мичиган.
- После службы в Военно-морских силах США и обучения в нескольких колледжах он переехал в Нью-Йорк. Там Толкан работал в порту и одновременно учился актерскому мастерству.
- Около 25 лет он играл в театре в Нью-Йорке, а затем начал сниматься в кино. Настоящую популярность ему принесли роли мистера Стрикленда в фильме "Назад в будущее" и коммандера Тома "Стингера" Джордана в фильме "Лучший стрелок". Толкан продолжал сниматься в фильмах до 2011 года.
- О личной жизни Джеймса Толкана есть немного информации. Известно, что 54 года актер прожил в браке с женой Пармели.