Умер Джеймс Толкан – звезда культовых фильмов "Назад в будущее" и "Лучший стрелок"

Из жизни ушел американский актер Джеймс Толкан, который получил известность благодаря ролям в культовом фильме "Назад в будущее" и ленте "Лучший стрелок".

Ему было 94 года. Печальное известие сообщило издание People.

Сердце Джеймса Толкана остановилось в четверг, 26 марта, в поселке Саранак-Лейк, Нью-Йорк. Представители актера подтвердили это трагическое известие на официальном сайте франшизы "Назад в будущее". Причины смерти пока не раскрывают.

Джеймс Толкан

Что известно о Джеймсе Толкане?