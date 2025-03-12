Невероятная стойкость, – звезда "Игры престолов" Джек Глисон зачитал дневник парня из Мариуполя

Ирландский актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", зачитал отрывок из дневника Егора Кравцова – парня из Мариуполя. Он выступил в Лондоне на открытии документального проекта "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей".

В комментарии изданию "Виледж" Джек Глисон высказался об этом проекте и рассказал, что его поразило в украинцах, передает Show 24. Кроме того, актер вспомнил, как приезжал в Украину.

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Больше всего меня поразила невероятная стойкость и сила украинцев перед лицом такой большой потери и боли. В конце концов это действительно вдохновляет – видеть и читать об их отваге и храбрости, даже в таком юном возрасте,

– рассказал Джек Глисон.

По его словам, благодаря проекту "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей" люди могут увидеть реалии войны, а не сухие цифры и официальные отчеты, которые публикуют в медиа.

Он предоставляет человеческого измерения той борьбе, которую сегодня ведет Украина; борьбе, что угрожает не только безопасности всей Европы, но и фундаментальному праву Украины на суверенитет, безопасность и мир,

– добавил актер.

Джек Глисон зачитал отрывок из дневника Егора Кравцова: смотрите видео

Напомним, что Джек Глисон приезжал в Украину в 2023 году. Актер встретился с украинскими защитниками и привез пикап для ВСУ. Кроме того, он провел благотворительный аукцион в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, где разыграл собственную фигурку, чтобы собрать средства на тепловизор.

Я был во Львове и Киеве, и меня поразила не только архитектура, но и то, как украинцы сохраняют свою культуру даже в самые темные времена. Особенно мне запомнились удивительные театры, которые я посетил, вкусная кухня и теплое гостеприимство, с которым меня встречали везде,

– поделился Джек Глисон.

Он поблагодарил украинцев за теплый прием и выразил желание приехать в Украину снова.

Напомним, что выставка "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей" состоялась в феврале Chatham House (Лондон). Она рассказывает истории 14 молодых украинцев, которые пережили войну.