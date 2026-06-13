Дженнифер Лопес зажгла на концерте во Франции в наряде от украинского бренда

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в наряде от украинского бренда TTSWTRS.

Фотографии появились на странице бренда в Instagram.

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Так, Лопес надела куртку и боди TIME от TTSWTRS. Боди на сайте бренда стоит 11 700 гривен. Свой наряд певица дополнила ультратонкими черными колготками и лаковыми туфлями на каблуке.

Волосы Джей Ло собрали в высокий хвост и сделали яркий макияж.

В этом образе певица вышла на сцену во время концерта Дэвида Гетты 11 июня на "Стад де Франс" недалеко от Парижа.

Кстати, это уже не первый раз за последнее время, когда Дженнифер Лопес выбирает одежду от украинских брендов. Накануне артистка надела нежно-розовую атласную юбку от ANNA OCTOBER.

Что известно о TTSWTRS?

Этот украинский бренд в 2013 году основала Анна Осмехина – бывшая стилистка, модный редактор и художник по костюмам.

В своих коллекциях TTSWTRS делает акцент на свободе самовыражения и красоте человеческого тела.

Особенностью бренда стала одежда, вдохновленная субкультурой татуировок. Команда создает вещи с принтами, которые визуально имитируют рисунки и надписи на теле. Для разработки дизайнов TTSWTRS сотрудничает с художниками и мастерами тату.

Кстати, в качестве источника вдохновения бренд также использует технологии, инновации и искусственный интеллект.

Помимо Дженнифер Лопес, одежду от TTSWTRS еще можно увидеть на Эмили Ратаковски, Тине Кунаки, Никки Минаж, Кортни Кардашьян и многих других звездах.