После грандиозного дебюта: Jerry Heil объявила о проведении еще одного концерта во Дворце спорта
Певица Jerry Heil анонсировала новый концерт, который состоится во Дворце спорта. Это уже второй раз, когда артистка выступит на такой крупной площадке.
Jerry Heil сообщила о концертном шоу на своей странице в инстаграме. Мероприятие состоится в Киеве 12 декабря 2026 года.
К слову Впервые за 7 лет: знаменитый артист приедет в Украину с концертом
Креативным продюсером шоу "Джерело. На біс" станет Алан Бадоев, а режиссерами — Алан Бадоев и Руслан Махов.
Когда я сходила со сцены 4 апреля, я была счастлива – потому что это лучшее, что случалось в моей концертной жизни, и очень грустна – потому что я знала, что мы не планируем это повторять,
– написала артистка.
Но после месяца сообщений и положительных отзывов Jerry Heil и её команда решила вновь воплотить это событие в жизнь.
Каким был первый концерт Jerry Heil во Дворце спорта?
4 апреля Jerry Heil дала первый концерт в киевском Дворце спорта и представила масштабное шоу. Программа в сопровождении оркестра получила название "Джерело".
Выступление началось с песни CATHARTICUS, с которой звезда хотела представить Украину на Евровидении. На концерте также присутствовали приглашенные музыканты. В частности, румынская певица Ирина Римес, рэпер Миша Правильный, рэпер и военный YARMAK, MONATIK и Евгений Хмара, Владимир Дантес, alyona alyona.
Особым моментом вечера стало появление Nemo – победителей "Евровидения-2024". Артисты исполнили песню "Запроси мене у сни" Владимира Ивасюка.