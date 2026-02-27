Джим Керри впервые вышел в свет с избранницей и признался ей в любви прямо со сцены
- Джим Керри появился на 51-й церемонии вручения премии "Сезар" в Париже и получил почетную награду.
- На мероприятие он пришел с дочерью Джейн, внуком Джексоном и девушкой Миной, которые были рядом во время эмоциональной речи актера.
Канадско-американский актер и комик Джим Керри появился на 51-й церемонии вручения премии "Сезар", которая прошла в Париже 26 февраля. Он получил почетную награду и произнес эмоциональную речь на французском языке.
Звезда фильмов "Маска" посетил мероприятие вместе со своей дочерью Джейн, внуком Джексоном и девушкой Миной. Об этом сообщает Variety.
Джим Керри получил награду, которая традиционно вручается международной звезде. В прошлом году ее получила американская актриса Джулия Робертс. На сцене комика представил французский режиссер Мишель Гондри. Именно он работал над культовым фильмом "Вечное сияние чистого разума", в котором Керри сыграл главную роль.
Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мини. Я люблю тебя, Мино. И наконец, благодарю самого смешного человека, которого я когда-либо знал: моего отца. Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех,
– сказал Джим в речи.
Как пишет Just Jared, избранница актера – актриса и художница из Лос-Анджелеса. Неизвестно, как долго Керри встречается с девушкой. Однако их заметили вместе еще в феврале 2022 года во время вечерней прогулки ЛА.
Что известно о личной жизни Джима Керри?
С 1987 по 1995 годы Джим Керри состоял в браке с Мелиссой Вомер. У них родилась дочь Джейн Эрин.
В 1996 году актер женился на коллеге по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли, однако через 10 месяцев они расстались. После этого Керри начал встречаться с актрисой Рене Зеллвегер.
Джим также имел отношения с актрисой и моделью Дженни Маккарти. В 2012 году он начал встречаться с Катрионой Уайт. Они то сходились, то расходились.
28 сентября 2025 года Катриона умерла от передозировки наркотиками, что признали как самоубийство.