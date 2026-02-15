Известный американский фигурист появился на Олимпийских играх 2026 года в вышиванке

Трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира 2008 по фигурному катанию Джонни Вейр поддержал Украину на Олимпийских играх 2026. На событии он появился в вышиванке.

Ролик об этом он опубликовал на своей странице в инстаграме. В этом видео звучала песня Артема Пивоварова "Ой на горе".

Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане,

– отметил Джонни Вейр.

В описании к публикации фигурист отметил, что вышитую рубашку ему передал Михаил Медуница – одесский фигурист, который сейчас живет в США. Он работает тренером в Johnny Weir Skating Academy.

Для справки! Джонни Вейр является аналитиком по фигурному катанию на канале NBC Olympics. Он работает вместе с олимпийской чемпионкой 1998 года Тарой Липински и комментатором Терри Генноном в главной команде канала. По данным NBC Sports, они впервые исполнили эти роли во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Как еще Джонни Вейр поддерживает Украину?