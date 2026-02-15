Известный американский фигурист появился на Олимпийских играх 2026 года в вышиванке
Трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира 2008 по фигурному катанию Джонни Вейр поддержал Украину на Олимпийских играх 2026. На событии он появился в вышиванке.
Ролик об этом он опубликовал на своей странице в инстаграме. В этом видео звучала песня Артема Пивоварова "Ой на горе".
Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане,
– отметил Джонни Вейр.
В описании к публикации фигурист отметил, что вышитую рубашку ему передал Михаил Медуница – одесский фигурист, который сейчас живет в США. Он работает тренером в Johnny Weir Skating Academy.
Для справки! Джонни Вейр является аналитиком по фигурному катанию на канале NBC Olympics. Он работает вместе с олимпийской чемпионкой 1998 года Тарой Липински и комментатором Терри Генноном в главной команде канала. По данным NBC Sports, они впервые исполнили эти роли во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
Как еще Джонни Вейр поддерживает Украину?
- Еще в 2019 году фигурист подготовил номер под песню KAZKA "Плакала".
- В 2022 году он болел за группу Kalush Orchestra на Евровидении. В том году Джонни Вейр комментировал полуфиналы и финалы песенного конкурса, которые транслировали на Peacock в США.
- Накануне второй годовщины начала полномасштабной войны России против Украины Джонни Вейр призвал помогать нашей стране.
- В 2024 году на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже он надел костюм от украинского дизайнера Валерии Ковальской.