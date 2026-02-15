Ролик про це він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. У цьому відео звучала пісня Артема Пивоварова "Ой на горі".

Я пишався тим, що носив вишиванку в Мілані,

– зазначив Джонні Вейр.

В описі до публікації фігурист зазначив, що вишиту сорочку йому передав Михайло Медуниця – одеський фігурист, який зараз мешкає у США. Він працює тренером у Johnny Weir Skating Academy.

Для довідки! Джонні Вейр є аналітиком з фігурного катання на каналі NBC Olympics. Він працює разом з олімпійською чемпіонкою 1998 року Тарою Ліпінські та коментатором Террі Генноном у головній команді каналу. За даними NBC Sports, вони вперше виконали ці ролі під час Олімпіади 2018 року в Пхьончхані.

Як ще Джонні Вейр підтримує Україну?