Джордж и Амаль Клуни поразили всех редким выходом в свет с двойняшками: как выглядит эта семья

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, известная юристка Амаль Клуни, крайне редко показывают своих детей на публике. Однако на днях звездная чета попала в объективы папарацци во время семейного ужина вместе с восьмилетними близнецами.

Семью заметили в Италии на благотворительном мероприятии, организованном Фондом Клуни. Для выхода в свет 46-летняя правозащитница Амаль, как обычно, выбрала роскошный наряд из архива.

Знаменитость надела черное винтажное платье-комбинацию от бренда John Galliano из коллекции 2004 года. Ее изящный образ дополнили вышитые цветки, большой бархатный бант оттенка шартрез, массивные солнцезащитные очки Chloé и золотые серьги-подвески.

Амаль Клуни с сыном / фото Backgrid

Как видно на снимках, Амаль держала за руку сына Александра, который был одет в стильный коричневый костюм и сандалии. Тем временем дочь Элла шла рядом со своим знаменитым отцом. 63-летний Джордж Клуни для семейного вечера выбрал элегантный светло-серый костюм.

Джордж и Амаль Клуни / фото Backgrid

Стоит отметить, что озеро Комо – особое место для звездной пары. Именно там в 2013 году во время обеда в кругу общих друзей актер впервые встретил свою будущую жену. Через год влюбленные устроили пышную свадьбу в Венеции. Сейчас супруги воспитывают двоих детей, которых стараются максимально оградить от излишнего внимания прессы.

Амаль Клуни с детьми / фото Getty Images

Ранее Джорджу Клуни вместе с женой Амаль и двумя детьми пришлось срочно покинуть свой дом на юге Франции из-за масштабных лесных пожаров.