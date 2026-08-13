Родину помітили в Італії на благодійному заході, організованому Фондом Клуні. Для виходу у світ 46-річна правозахисниця Амаль традиційно обрала розкішне архівне вбрання.

Знаменитість одягла чорну вінтажну сукню-комбінацію від бренду John Galliano з колекції 2004 року. Її витончений образ доповнили вишиті квіти, великий оксамитовий бант відтінку шартрез, масивні сонцезахисні окуляри Chloé та золоті сережки-підвіски.

Амаль Клуні з сином / фото Backgrid

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як видно зі знімків, Амаль тримала за руку сина Олександра, який був одягнений у стильний коричневий костюм та сандалі. Тим часом донька Елла йшла поруч зі своїм знаменитим батьком. 63-річний Джордж Клуні для сімейного вечора обрав елегантний світло-сірий костюм.

Джордж та Амаль Клуні / фото Backgrid

Варто зазначити, що озеро Комо є особливим місцем для зіркової пари. Саме там у 2013 році під час обіду в колі спільних друзів актор вперше зустрів свою майбутню дружину. За рік закохані зіграли пишне весілля у Венеції. Зараз подружжя виховує двох дітей, яких намагається максимально оберігати від зайвої уваги преси.

Амаль Клуні з дітьми / фото Getty Images

Раніше Джорджу Клуні разом із дружиною Амаль та двома дітьми довелося терміново залишити свій будинок на півдні Франції через масштабні лісові пожежі.



