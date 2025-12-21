Сестра Джорджа Клуни умерла от рака
- Сестра Джорджа Клуни, Ада, умерла от рака в возрасте 65 лет в больнице St. Elizabeth Healthcare в Кентукки.
- Ада была талантливой художницей, преподавала искусство и была частью художественной гильдии Огасты.
Умерла сестра американского актера и режиссера Джорджа Клуни. Адели было 65 лет.
Старшая сестра Клуни умерла в пятницу, 19 декабря, от рака. Пишет 24 Канал со ссылкой на People.
Моя сестра, Ада, была моей героиней. Она мужественно и с юмором преодолела рак. Я никогда не встречал никого настолько смелого. Мы с Амаль (жена актера – 24 Канал) будем очень скучать по ней,
– сказал Джордж Клуни в комментарии изданию.
Адели умерла "мирно, в окружении людей, которых она любила" в больнице St. Elizabeth Healthcare в Эджвуде, что в штате Кентукки, говорится в некрологе. Похороны состоятся в понедельник, 22 декабря. Их планируют организовать в Мемориальной библиотеке Кноэдлера в Огасте.
Что известно о сестре Джорджа Клуни?
- Аду назвали в честь бабушки. Она родилась 2 мая 1960 года в Лос-Анджелесе. Отец Джорджа и его сестры – журналист и телеведущий Ник Клуни, а мать – писательница Нина Брюс Уоррен.
- Адели была талантливой художницей и несколько лет преподавала искусство в Огастийской независимой школе.
- "В старшей школе академические достижения дали ей право стать стипендиатом Национальной премии за заслуги. Любовь к чтению соединила ее с другими читателями в местном книжном клубе. Она также была членом Художественной гильдии Огасты и бывшим главным маршалом ежегодного Белого Рождественского парада в Огасте", – сообщается в некрологе.
- Позже сестра Джорджа Клуни училась в колледже в Луисвилле и Северном Кентукки и работала бухгалтером. 4 марта 1987 года она вышла замуж за Нормана Зайдлера.
- Ада вела частный образ жизни и не часто появлялась на публике. Однако она присутствовала на свадьбе Джорджа и Амаль Клуни, которая состоялась в Венеции (Италия) 27 сентября 2014 года.