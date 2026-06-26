Редкий выход Джулии Робертс: актриса появилась в Нью-Йорке с красавцем-сыном

Голливудская звезда Джулия Робертс нечасто радует поклонников семейными снимками. Но на этот раз папарацци повезло: они запечатлели актрису во время милой прогулки со старшим сыном.

Об этом редком семейном выходе сообщило издание Hello! 58-летняя знаменитость прогуливалась по улицам Манхэттена вместе со своим 21-летним сыном Финнеасом, который приехал к семье на летние каникулы из колледжа. Отмечается, что звездная семья собралась в Нью-Йорке накануне, чтобы отпраздновать 19-летие младшего сына актрисы Генри.

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Для неофициального выхода Робертс выбрала повседневный и комфортный образ. Актриса надела черную рубашку, классические джинсовые шорты с необработанным краем и белые кеды. Свой образ она дополнила коричневой сумкой через плечо и темными солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок.

Джулия Робертс с сыном / фото BrosNYC

Ее сын Финнеас также отдал предпочтение сдержанному стилю. Он выбрал черную футболку с графическим принтом, шорты цвета хаки, полосатые носки, зеленые лоферы и бордовую кепку.

Джулия Робертс и сын Финнеас / фото из Twitter

Что известно о семье Джулии Робертс?

Джулия Робертс уже 24 года состоит в браке с кинооператором Дэнни Модером, с которым познакомилась в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Вместе супруги воспитывают троих детей: близнецов Финнеаса и Хейзел и младшего сына Генри. В одном из интервью знаменитость призналась, что они с мужем всегда были довольно строгими родителями:

Думаю, наши дети были едва ли не последними в своих компаниях, кому разрешили купить мобильные телефоны. Когда они были младше, нас с Денни точно считали одними из самых строгих родителей. Мы не то чтобы диктовали законы, но у нас были четкие правила, и они никогда не менялись.

Семья Джулии Робертс / фото из открытых источников

Напомним, что, несмотря на семейный раскол, Бекхэмы вспомнили о старшем сыне Бруклине в День отца.