Про цей рідкісний сімейний вихід повідомило видання Hello! 58-річна знаменитість прогулювалася вулицями Мангеттена разом зі своїм 21-річним сином Фіннеасом, який приїхав до родини на літні канікули з коледжу. Зазначається, що зіркова родина зібралася в Нью-Йорку напередодні, щоб відсвяткувати 19-річчя молодшого сина акторки Генрі.

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Для неофіційного виходу Робертс обрала повсякденний та комфортний образ. Акторка одягнула чорну сорочку, класичні джинсові шорти з необробленим краєм та білі кеди. Свій образ вона доповнила коричневою сумкою через плече та темними сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала у пучок.

Джулія Робертс з сином / фото BrosNYC

Її син Фіннеас також надав перевагу стриманому стилю. Він обрав чорну футболку з графічним принтом, шорти кольору хакі, смугасті шкарпетки, зелені лофери та бордову кепку.

Джулія Робертс та син Фіннеас / фото з Twitter

Що відомо про родину Джулії Робертс?

Джулія Робертс уже 24 роки перебуває у шлюбі з кінооператором Денні Модером, з яким познайомилася у 2000 році на зйомках фільму "Мексиканець". Разом подружжя виховує трьох дітей: двійнят Фіннеаса і Гейзел та молодшого сина Генрі. В одному з інтерв'ю знаменитість зізналася, що вони з чоловіком завжди були доволі суворими батьками:

Думаю, наші діти були чи не останніми у своїх компаніях, кому дозволили купити мобільні телефони. Коли вони були меншими, нас із Денні точно вважали одними з найсуворіших батьків. Ми не те щоб диктували закони, але у нас були чіткі правила, і вони ніколи не змінювалися.

Родина Джулії Робертс / фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що попри сімейний розкол Бекхеми згадали про старшого сина Брукліна у День батька.