Для появи на публіці знаменитість обрала ніжно-блакитне вбрання від французького дому моди Chanel. Як зазначає видання Harper's Bazaar, корсетний верх сукні був вишукано задекорований бісером.

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Легкості образу додала повітряна багатошарова спідниця, а розкидані паєтки створювали ефект краплин дощу на квіткових пелюстках.

Свій елегантний лук Пенелопа Крус доповнила масивною каблучкою та діамантовими сережками-люстрами. Аби акцентувати увагу на обличчі, акторка зібрала волосся в об'ємний пучок, залишивши вільними лише кілька пасом.

Вроду знаменитість підкреслила стриманим макіяжем. Вона обрала техніку "смокі айз", поєднавши кілька коричневих відтінків, а на губи нанесла матову помаду рожевого кольору.

Пенелопа Крус / фото з інстаграму

Окрім красивого вбрання, зірка, яку свого часу журнал Esquire визнавав однією з найпривабливіших жінок світу, привернула увагу неймовірно молодим виглядом. На обличчі 52-річної акторки майже немає зморшок, а її фігура залишається ідеально підтягнутою.

Нагадаємо, у яких фільмах знімалась Пенелопа Крус: Не тільки "Пірати Карибського моря".