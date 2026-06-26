Для появления на публике знаменитость выбрала нежно-голубое платье от французского дома моды Chanel. Как отмечает издание Harper's Bazaar, корсетная верхняя часть платья была изысканно украшена бисером.

Также интересно Какое платье купить на лето 2026 года: советы от Андре Тана, которые изменят ваш гардероб

Легкости образу добавила воздушная многослойная юбка, а разбросанные пайетки создавали эффект капель дождя на лепестках цветов.

Свой элегантный лук Пенелопа Крус дополнила массивным кольцом и бриллиантовыми серьгами-люстрами. Чтобы акцентировать внимание на лице, актриса собрала волосы в объемный пучок, оставив свободными лишь несколько прядей.

Лицо знаменитости подчеркивал сдержанный макияж. Она выбрала технику "смоки айз", сочетая несколько коричневых оттенков, а на губы нанесла матовую помаду розового цвета.

Пенелопа Крус / фото из Instagram

Помимо красивого наряда, звезда, которую в своё время журнал Esquire признавал одной из самых привлекательных женщин мира, привлекла внимание невероятно молодым внешним видом. На лице 52-летней актрисы почти нет морщин, а её фигура остаётся идеально подтянутой.

Напомним, в каких фильмах снималась Пенелопа Крус: не только "Пираты Карибского моря".