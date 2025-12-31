Дзидзьо объявил сольный концерт во Дворце спорта

Дзидзьо (Михаил Хома) объявил сольный концерт в киевском Дворце спорта. Он состоится 17 апреля 2026 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дзидзьо. Продажа билетов уже стартовала.

Давно не виделись, Киев. 17 апреля – Дворец спорта. Только хиты, живой звук и много энергии. Обещаю: будет очень круто,

– написал Дзидзьо.

На сайте по продаже билетов KARABAS отмечается, что зрителей ожидает мегашоу. Прозвучат самые известные хиты Дзидзьо: "Ха-ха-ха", "Я и Сара", "Выходной", "Кадилак", "Паук" и другие.

Большой сольный концерт артиста, который стал голосом народного настроения, феноменом и настоящей классикой современной украинской культуры. Его концерты – это всегда бешеная энергетика, море позитива и моменты, которые остаются в памяти навсегда. Дзидзьо – это эмоции, узнаваемые с первых аккордов. Это юмор, за которым всегда стоит искренность. Это песни, объединяющие миллионы,

– говорится в сообщении.

В описании концерта заинтриговали, что это будет Дзидзьо, которого все помнят, но которого "еще не видели". Концерт будет наполнен ностальгией и фирменным юмором артиста и будет звучать "громче воспоминаний".

Важно! Билеты на концерте Дзидзьо во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.

Дзидзьо выступит во Дворце спорта / Афиша концерта

