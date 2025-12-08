Ирина Билык, Оля Полякова, АНТИТЕЛА и другие артисты выступили на концерте "Единого Квартала"

6 и 7 декабря в Национальном Дворце искусств "Украина" состоялись новогодне-рождественские концерты "Единого Квартала". На событие пригласили многих украинских артистов, однако часть из них публично отказалась от участия из-за коррупционного скандала, связанного с Тимуром Миндичем – бывшим совладельцем студии "Квартал 95".

Несмотря на это, на сцену вышли "друзья-артисты Квартала". Кто именно из звезд поддержал концерт – смотрите в материале 24 Канала.

Во время выступления юмористы сами вспомнили о певцах, которые отказались участвовать в их новогодне-рождественском концерте. Они разыграли отдельную сценку: Юрий Ткач обращается к Евгению Кошевому и спрашивает: "Ну, то получается, шо из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты?".

Во-первых, наши настоящие друзья-артисты от нас не отказались, они будут. Мы их благодарим за поддержку. Во-вторых, "Квартал" был, есть и будет,

– ответил ему Евгений Кошевой.

Для справки! Накануне участники студии "Квартал 95" создали новую компанию "Квартал ЮА" без участия Тимура Миндича. Ее владельцами стали: Сергей Шефир, Ирина Пикалова, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров и Александр Пикалов.

Кто именно из артистов выступил на концерте "Единого Квартала"?

С инстаграм-сторис kvartal95official известно, что зрителей развлекали Оля Полякова, группа АНТИТЕЛА, Дмитрий Шуров, более известный как Ріапобой, и DREVO.

Артисты, которые выступили на концерте "Единого Квартала" / Скриншот из инстаграм-сторис



Также на сцене появились Ирина Билык, рэп-группа "Вход в сменной обуви" и Мюсли UA. Об этом написала Лена Чиченина в репортаже для "Детектор медиа".

Кто из артистов отказался выступать на концерте "Единого Квартала"?