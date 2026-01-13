Звезды вспоминают 2016-й: Ефросинина, Полякова и другие присоединились к вирусному тренду в сети
В соцсетях набирает популярность новый вирусный тренд – пользователи показывают, какими были 10 лет назад, в 2016 году. К флешмобу активно присоединились певицы, актрисы, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.
Кроме фото, они также делятся воспоминаниями о важных событиях того времени. Как выяснилось, для большинства звезд 2016 стал одним из самых удачных лет, передает 24 Канал.
Маша Ефросинина
Телеведущая показала кадры с фестивалей, семейные фото, фотографии с работы и фотографии с украинскими звездами – Надеждой Дорофеевой, Виталием Козловским, Монатиком, Екатериной Осадчей и Ириной Билык.
Юлия Санина
2016 был безумным,
– написала певица в инстаграме.
Тогда она была судьей X-Factor, вместе с группой The Hardkiss приняла участие в Национальном отборе на Евровидение 2016, выступала в StereoPlaza, была на обложке журнала Pink и Harper's Bazaar.
Оля Полякова
Исполнительница присоединилась к тренду и показала свой 2016 год. На фото можно увидеть выступления Оли Поляковой, путешествия, рабочие съемки и фото с дочками и мужем.
Столько событий, столько жизни и такая разная я,
– написала знаменитость.
Кристина Решетник
10 лет назад мы ждали нашего второго Димусю, воспитывали маленького Иванка, не знали, как это быть многодетными родителями, времена были такие тогда беззаботные,
– отметила жена телеведущего Григория Решетника.
Для справки! Иван Решетник родился в 2013 году, Дмитрий – 2017, а их третий брат Саша – 2020 года
Любава Грешнова
Актриса поделилась, что 2016 был один из лучших для нее лет.
Я молодая мамочка, наивная и почему-то беспрекословно счастлива. Фото заряжены на успех, потому что тот год был исключительно таким,
– отметила Любава.
Для справки! Любава Грешнова вместе с мужем Михаилом Пшеничным воспитывает сына Михаила.
Юлия Юрина
В 2016 году певице был 21 год. Тогда она участвовала в шоу "Голос страны", где познакомилась со Стасом Королевым, с которым они создали группу YUKO.
Как много всего изменилось за эти годы. Какой огромный путь пройден. Теперь мы со Стасом имеем сольные карьеры и собираемся на 10-летие группы YUKO, чтобы отыграть юбилейный концерт,
– написала Юлия.
Таня Парфильева
Блогер отметила, что 2016 год – был ее прайм. Однако она тогда была очень неуверенной в себе и в своей внешности.
Я со своими 48 килограммами всегда хотела похудеть. Боялась выйти в люди, потому что меня увидеть в жизни "не при параде" и где-то напишут, что со мной что-то не так. И только тогда, когда я смогла реализоваться не как "девочка с прикольными фото и большим количеством лайков", а как предприниматель, я впервые почувствовала, что такая настоящая уверенность в себе. Лайки не давали мне опоры, а собственная реализация дала,
– отметила Татьяна в инстаграм-сторис.
Среди других знаменитостей, которые присоединились к тренду – тренер Анита Луценко, блогер Алина Френдий, певица Маша Кондратенко.
