Окрім фото, вони також діляться спогадами про важливі події того часу. Як з'ясувалося, для більшості зірок 2016 став одним із найвдаліших років, передає 24 Канал.

Не пропустіть Зірка серіалу "Метлок" підкорила "Золотий глобус-2026" у сукні української дизайнерки

Маша Єфросиніна

Телеведуча показала кадри з фестивалів, сімейні фото, світлини з роботи та фотографії з українськими зірками – Надією Дорофєєвою, Віталієм Козловським, Монатіком, Катериною Осадчою та Іриною Білик.

Юлія Саніна

2016 був шаленим,

– написала співачка в інстаграмі.

Тоді вона була суддею X-Factor, разом з гуртом The Hardkiss взяла участь в Національному відборі на Євробачення 2016, виступала в StereoPlaza, була на обкладинці журналу Pink і Harper's Bazaar.

Оля Полякова

Виконавиця долучилася до тренду і показала свій 2016 рік. На фото можна побачити виступи Олі Полякової, подорожі, робочі зйомки та фото з доньками і чоловіком.

Стільки подій, стільки життя і така різна я,

– написала знаменитість.

Христина Решетник

10 років тому ми чекали на нашого другого Дімусю, виховували маленького Іванка, не знали, як то бути багатодітними батьками, часи були такі тоді безтурботні,

– зазначила дружина телеведучого Григорія Решетника.

Для довідки! Іван Решетник народився 2013 року, Дмитро – 2017, а їхній третій брат Сашко – 2020 року

Любава Грєшнова

Акторка поділилася, що 2016 був один з найкращих для неї років.

Я молода матуся, наївна і чомусь беззаперечно щаслива. Фото заряджені на успіх, бо той рік був виключно таким,

– зазначила Любава.

Для довідки! Любава Грєшнова разом з чоловіком Михайлом Пшеничним виховує сина Михайла.

Юлія Юріна

У 2016 році співачці був 21 рік. Тоді вона брала участь в шоу "Голос країни", де познайомилась зі Стасом Корольовим, з яким вони створили гурт YUKO.

Як багато всього змінилось за ці роки. Який величезний шлях пройдено. Тепер ми зі Стасом маємо сольні кар'єри та збираємося на 10-річчя гурту YUKO, щоб відіграти ювілейний концерт,

– написала Юлія.

Таня Парфільєва

Блогерка зазначила, що 2016 рік – був її прайм. Однак вона тоді була дуже невпевненою у собі та у своїй зовнішності.

Я зі своїми 48 кілограмами завжди хотіла схуднути. Боялась вийти в люди, бо мене побачити в житті "не при параді" і десь напишуть, що зі мною щось не так. І лише тоді, коли я змогла реалізуватися не як "дівчинка з прикольними фото і великою кількістю лайків", а як підприємець, я вперше відчула, що така справжня впевненість у собі. Лайки не давали мені опори, а власна реалізація дала,

– зазначила Тетяна в інстаграм-сторіс.

Серед інших знаменитостей, які долучилися до тренду – тренерка Аніта Луценко, блогерка Аліна Френдій, співачка Маша Кондратенко.

Аніта Луценко, Аліна Френдій та Маша Кондратенко у 2016 році / Фото з їхнього інстаграму