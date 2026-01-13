Зокрема, увагу привернула американська акторка Скай П. Маршал, яка одягнула вбрання від українського бренду. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.
Вас також може зацікавити Українка з Покровська перемогла в конкурсі "Місіс Німеччина"
Зірка серіалу "Метлок" обрала розкішну сукню медового кольору від Lever Couture.
Це вбрання належить до колекції "Анатомія ідентичності", яку презентували на Паризькому тижні моди осінь 2025. Про це зазначено на сайті Lever Couture.
Для довідки! "Метлок" – це юридична драма з елементами комедії. Серіал вийшов у 2024 році і є перезапуском однойменного проєкту, що транслювали із 1986 до 1995 року. Скай П. Маршал в "Метлоку" виконує роль Олімпії.
До теми Прозорі сукні, блискучі стрінги й українські бренди: найефектніші образи "Золотого глобуса 2026"
Що відомо про Lever Couture?
Його заснувала дизайнерка Леся Верлінг'єрі з Одеси.
Згодом вона переїхала до Баварії та вступила до Інституту дизайну. За кордоном в дизайнерки виникла ідея створити власний бренд.
Першою знаковою роботою Лесі стала сукня, виготовлена з українських хусток, яку вона презентувала на заході для молодих митців у невеликій галереї. Там помітили її талант й запросили до участі в показі в Берліні.
Берлінський показ став переломним моментом – під час заходу дизайнерка познайомилася зі стилістом Ніколою Формікетті, який працював креативним директором Леді Гаги.
Тепер серед клієнток бренду – Мілла Йовович, Карді Бі, Дженніфер Лопес, Кеті Перрі та багато інших знаменитостей.
Дизайнерка розповідала, що в середньому на створення однієї сукні їй потрібно від одного до трьох місяців.