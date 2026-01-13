В частности, внимание привлекла американская актриса Скай П. Маршал, которая надела наряд от украинского бренда. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.
Звезда сериала "Мэтлок" выбрала роскошное платье медового цвета от Lever Couture.
Этот наряд принадлежит к коллекции "Анатомия идентичности", которую презентовали на Парижской неделе моды осень 2025. Об этом говорится на сайте Lever Couture.
Для справки! "Мэтлок" – это юридическая драма с элементами комедии. Сериал вышел в 2024 году и является перезапуском одноименного проекта, который транслировался с 1986 по 1995 год. Скай П. Маршал в "Мэтлоке" исполняет роль Олимпии.
Что известно о Lever Couture?
- Его основала дизайнер Леся Верлингьери из Одессы.
- Впоследствии она переехала в Баварию и поступила в Институт дизайна. За рубежом у дизайнера возникла идея создать собственный бренд.
- Первой знаковой работой Леси стало платье, изготовленное из украинских платков, которое она представила на мероприятии для молодых художников в небольшой галерее. Там заметили ее талант и пригласили к участию в показе в Берлине.
- Берлинский показ стал переломным моментом – во время мероприятия дизайнер познакомилась со стилистом Николой Формикетти, который работал креативным директором Леди Гаги.
- Теперь среди клиенток бренда – Милла Йовович, Карди Би, Дженнифер Лопес, Кэти Перри и многие другие знаменитости.
- Дизайнер рассказывала, что в среднем на создание одного платья ей нужно от одного до трех месяцев.