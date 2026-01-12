Українці вкотре доводять, що варті престижних нагород. 40-річна Катерина Вагнер, яка народилась у Покровську, перемогла у конкурсі "Місіс Німеччина". Про це пише 24 Канал з посиланням на видання NN.

До слова Що відомо про Валерію Лісовську – володарку титулу "Міс Україна 2025"

Престижний конкурс краси "Міс та Місіс Німеччина" відбувся 5 січня у місті Верніґероде. Учасниці боролися за перемогу у кількох категоріях. "Міс Німеччиною" стала Беатріс Бодруг.

Натомість за титул "Місіс Німеччина" (MRS Germany) боролося 23 учасниці – дівчата віком від 28 років та заміжні жінки. Переможницею у фіналі конкурсу стала Катерина Вагнер. Їй вдалося вразити як глядачів, так і суддів.



Катерина Вагнер – "Місіс Німеччина " / Фото з інстаграму Катерини Вагнер

Катерина Вагнер прокоментувала перемогу на своїй сторінці у фейсбуці.

Мій шлях як "Місіс Німеччини" тільки почався – і вже з'являється так багато ідей, як можна зробити щось корисне. Але я ніколи не забуваю, з чого все почалося. Я народилася не в Німеччині, але вона є моїм домом вже понад десять років. Тут я знайшла своє місце. Тут я пустила коріння. Тут народилися мої діти. Німеччина є частиною моєї історії. І назавжди частиною мене,

– написала модель.

Що відомо про Катерину Вагнер?

Катерина народилась та виросла в Покровську Донецької області. Щоправда, на сторінці у фейсбуці вона вказала стару назву міста (Красноармійськ).

У 2008 році Катерина Вагнер поїхала до Німеччини, де продовжувала навчання. Там вона вирішила залишитися і надалі. Жінка вийшла заміж, народила двох дітей. Вона має власний бізнес, також любить балет, фортепіано та футбол.

Шлях до титулу "Місіс Німеччина" був непростим. Спершу вона перемогла на місцевому конкурсі краси, згодом пройшла до національного відбору "Місіс Німеччини". Там оцінювали не тільки зовнішність, але й інтелект.