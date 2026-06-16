Подрезал машину и скрылся: известная украинская модель попала в ДТП

Украинская модель и блогер Катерина Билык попала в ДТП.

Об этом сообщили на сайте ТСН. Участница международных конкурсов красоты впервые рассказала журналистам подробности аварии и поделилась своими эмоциями после этого неприятного инцидента.

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ДТП произошло из-за действий водителя другого автомобиля, который совершил рискованный маневр и подрезал машину, в которой находилась Екатерина. После этого он скрылся с места происшествия.

К счастью, благодаря быстрой реакции водителя машины, в которой ехала блогерша, удалось избежать серьезных последствий.

В такие моменты особенно остро понимаешь, что самое ценное – это человеческая жизнь. Машину можно отремонтировать, материальные вещи можно восстановить, но жизнь и здоровье людей бесценны. Я безмерно благодарна водителю, который не растерялся и сделал всё возможное, чтобы избежать трагедии. Спасибо каждому, кто был рядом в эти минуты. Именно в таких ситуациях сильнее всего чувствуешь силу человечности, неравнодушия и взаимной поддержки,

– подчеркнула Екатерина Билык.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и разыскивают виновника ДТП.

Кто ещё из звёзд недавно попадал в ДТП?

12 июня в Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец. В момент аварии вместе с ним в автомобиле находился его сын. По словам мужчины, из-за мокрой после дождя дороги машину занесло, после чего она врезалась в отбойник. К счастью, удар был несильным, так как скорость была небольшой. Сам блогер не пострадал, а его сын получил лишь незначительный ожог на шее.

Трагическими последствиями обернулась авария, произошедшая 27 мая на трассе Киев-Одесса в Кировоградской области. В ДТП погибла известная тикток-блогерша Vikunciy. По предварительной информации, автомобиль Porsche Cayenne выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. Сообщалось, что вместе с блогершей в салоне находилась её помощница. Обе женщины погибли на месте аварии.