Екатерина Бужинская сегодня, 13 августа, отмечает 46-й день рождения. Певица хорошо известна в украинском шоу-бизнесе, а ее песня "Романсеро" стала настоящим хитом в тиктоке.

Возможно, не все знают, что Екатерина родилась в российском городе Норильск. Но когда ей исполнилось 3 года, то семья переехала в Черновцы, ведь это родной город ее мамы. Интересно, что сначала девушка выступала с фамилией отца – Ящук, а впоследствии изменила его на девичью фамилию матери – Бужинская. В материале Show24 читайте о творческом пути артистки, жизни на две страны и где она сейчас.

Каким был творческий путь Бужинской?

Сначала Екатерина выступала в детском ансамбле, потом участвовала в музыкальных программах, а еще позже поступила в Черновцах в музыкальное училище. Артистка стала активной участницей различных конкурсов, где боролась за победы, а в 1998 году взяла гран-при в фестивале "Славянский базар".

Мы уже упоминали о песне "Романсеро", которая завирусилась в тиктоке. Ее написал композитор Юрий Рыбчинский, который создал немало ярких хитов. Певица до сих пор поддерживает теплые отношения с маэстро и даже выступала на концерте, который был посвящен дню рождения Рыбчинского.

Екатерина Бужинская – "Романсеро": смотрите видео онлайн

Уже в 2000 году певица закончила обучение в Киевском музыкальном училище, а карьера исполнительницы пошла вверх. Интересный факт, что Бужинская поет не только на украинском, в ее репертуаре есть песни на русском, английском, итальянском, испанском, болгарском и даже на иврите.

Личная жизнь – почему певица живет на две страны?

Первым мужем звезды был продюсер Юрий Квеленков. У пары родилась дочь Елена, однако это не спасло брак. Позже артистка была в отношениях с Владимиром Ростуновым, а в 2014 году вышла замуж за Димитара Стойчева. Во втором браке родились двойняшки – Дмитрий и Екатерина.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото из инстаграма артистки

Известно, что старшая дочь живет в Германии, а меньшие дети проживают и учатся в Болгарии. Ранее звезда признавалась, что ей больно от того, что не может постоянно быть с детьми из-за концертной деятельности.

Я каждый день с ними общаюсь, но дети растут и мама нужна рядом. И мне это очень болит на самом деле. Мне хочется и на сцене быть, и жить своей личной жизнью. У меня за детей болит душа, потому что мне хочется видеть их чаще,

– рассказала Бужинская.

Из-за этого ей приходится жить на две страны: Украину и Болгарию. На Родине певица гастролирует, а во второй стране детьми занимается отец. Исполнительница часто приезжает туда, ведь хочет, чтобы дети чувствовали себя в полноценной семье. Кроме того, время от времени в гости приезжает и старшая дочь.

Как сегодня живет Екатерина Бужинская?

Немало лет звезда занимается благотворительностью. С начала большой войны поддерживает ВСУ. Как известно, брат артистки, который раньше был спортивным журналистом, сейчас на фронте. Он находится в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На днях стало известно как Ярослав Грубич, украинский военнослужащий, получил тяжелое ранение на фронте, потеряв правую руку.

На днях певица с семьей была на отдыхе в Греции. Она отмечала, что пытается ценить каждое мгновение.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото из инстаграма артистки

По случаю дня рождения звезда уже получила немало поздравлений и пожеланий от поклонников и звездных коллег.