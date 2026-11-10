Бужинская показала редкое фото с мужем-иностранцем и рассказала, как он поддерживает Украину

Певица Екатерина Бужинская поделилась редким совместным фото со своим мужем – болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым.

Кроме того, в Threads артистка пообщалась с поклонниками на личные темы и рассказала, как ее возлюбленный относится к Украине.

По словам Бужинской, Димитар не только выучил украинский язык, но и активно поддерживает ее благотворительные инициативы и помогает собирать средства для Украины. Мужчина уважает украинские традиции и искренне переживает за судьбу нашей страны.

По возможности он ездит со мной на гастроли, разделяет мои переживания, поддерживает мои творческие и благотворительные инициативы, помогает собирать донаты. И знаете, для меня это очень ценно. Ведь когда человек, родившийся в другой стране, так искренне переживает за судьбу твоей Родины, – это особенно трогает,

– написала Екатерина.

Певица призналась, что ценит такое отношение мужа. Ведь для нее важно, чтобы любимый человек уважал не только ее саму, но и то, что является неотъемлемой частью ее жизни. "А Украина для меня – это мои корни, моя душа, моя земля, моя боль и моя гордость", – добавила Бужинская.

Екатерина Бужинская с мужем / Фото со страницы певицы в Threads

К слову, ранее о личной жизни рассказывала и украинская продюсер Ирина Горовая. Она раскрыла необычный ритуал, который, по ее словам, помог ей обрести новую любовь.