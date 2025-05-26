Звезда сериала "Любовь и пламя" попала под обстрел в Киеве и показала изуродованную квартиру

Известная актриса Екатерина Кузнецова, которая снималась в сериале "Кухня" и "Любовь и пламя", оказалась в эпицентре российской ракетной атаки на Киев в ночь на 24 мая. Она отметила, что это был самый страшный день в ее жизни.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Кузнецовой.

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Как оказалось, во время воздушной тревоги Екатерина находилась в квартире родителей. Когда услышала громкий свист за окном, инстинктивно побежала к матери. Женщины обнялись, и в тот же момент в соседний дом попал обломок воздушной цели. В доме, где была актриса, повылетали окна, а стекло разлетелось в щепки по полу.

Я не люблю жаловаться. Это не моя история. Но вчера был самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко,

– отметила знаменитость.

В инстаграм-сторис Кузнецова поделилась фото последствий атаки. Она призналась, что после взрыва вместе с родными побежала к пострадавшему дому, чтобы помочь людям. Актриса отметила, что самое главное, что они с родными остались живы.

Екатерина Кузнецова рассказала, как оказалась в эпицентре обстрела / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину девятью баллистическими ракетами и дронами с разных направлений. В Киеве были ранены 15 человек, повреждены дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.

Накануне наша редакция писала, как украинские звезды отреагировали на массированную атаку по Киеву.

В ночь на 26 мая, столицу снова атаковали. Обломки попали в дома в Деснянском и Днепровском районах, выбив стекла и повредив фасады.