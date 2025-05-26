Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Кузнєцової.

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Як виявилося, під час повітряної тривоги Катерина перебувала у квартирі батьків. Коли почула гучний свист за вікном, інстинктивно побігла до матері. Жінки обійнялися, і в той самий момент у сусідній будинок влучив уламок повітряної цілі. В оселі, де була акторка, повилітали вікна, а скло розлетілося на друзки по підлозі.

Я не люблю жалітися. Це не моя історія. Але вчора був найстрашніший день у моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько,

– зазначила знаменитість.

В інстаграм-сторіс Кузнєцова поділилася фото наслідків атаки. Вона зізналася, що після вибуху разом з рідними побігла до постраждалого будинку, аби допомогти людям. Акторка наголосила, що найголовніше, що вони з рідними залишились живі.

Катерина Кузнєцова розповіла, як опинилась в епіцентрі обстрілу / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія атакувала Україну дев'ятьма балістичними ракетами та дронами з різних напрямків. У Києві було поранено 15 осіб, пошкоджено будинки в Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах.

Напередодні наша редакція писала, як українські зірки відреагували на масовану атаку по Києву.

У ніч на 26 травня, столицю знову атакували. Уламки влучили в будинки в Деснянському та Дніпровському районах, вибивши шибки та пошкодивши фасади.