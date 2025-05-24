Українські зірки вже відреагували на масовану атаку по столиці. Вони поділились емоційними дописами та закликали до єдності в боротьбі проти російського терору, пише Show 24.

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Маша Єфросиніна

Телеведуча опублікувала фото Києва у вогні з англомовним коментарем.

Щороку моє прекрасне місто святкує День Києва в ці дати. І росіяни знають це. Немає їм прощення ніколи,

– зазначила вона під фотографією.

Для довідки! День Києва відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч це свято припадає на 25 число.



Маша Єфросиніна відреагувала на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євген Кот

Танцівник розповів, що опинився в епіцентрі вибухів

Дуже гучно! Навколо все в диму. Аж роз'їдає горло. Поряд щось горить,

– написав у соцмережах хореограф і побажав, щоб росіяни відчули це на власному досвіді.

Водночас наразі інших подробиць про те, у якому стані Євген та його сім'я – немає.



Євген Кот відреагував на ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс Христина Решетник Дружина українського телеведучого поділилась фото синів, які сплять в машині в укритті. Вибух за вибухом. Давно такого не було й ось знову – ми ледь спустились, стільки людей в укритті, стільки дітей, собак,

– зазначила блогерка.

Христина Решетник відреагувала на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раміна Есхакзай

Журналістка теж провела ніч в укритті разом зі своїми собаками. Вона в інстаграм-сторіс подякувала силам ППО за захист.

Раміна Есхакзай відреагувала на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Шоумен закликав до допомоги українській армії, опублікувавши посилання на збір коштів.

Зробити донат на пікап для міжнародного легіону ГУР МО можна за посиланням.

Андрій Бєдняков відреагував на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ольга Сумська, Ірина Монатік, Даша Квіткова та інші зірки також емоційно висловились про пережиту ніч в столиці. Вони підкреслили, що "Це було гучно і жахливо".

Що інші зірки сказали про ракетний обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, у ніч на 24 травня Росія розпочала масштабну атаку на Київ, випустивши дев'ять балістичних ракет і численні ударні безпілотники з різних напрямків. Протягом ночі в столиці не вщухали сигнали тривоги та вибухи. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки у Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах.