Ведущая шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич рассказала, как проживает потерю мужа – актера и военного Юрия Фелипенко. Он погиб в июне, защищая Украину на войне.

Екатерина считает, что достойно проживает потерю любимого. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Рефлексия".

Я очень стараюсь не сойти с ума. Я пока, во-первых, не осознала, что это случилось. Это тоже важно. Даже когда я проговариваю себе в голове, что Юра погиб – это как прикол какой-то. Я с одной стороны осознаю это, а с другой – его так много в моей жизни было и остается, что я не осознала это еще,

– призналась Мотрич.

Екатерина поделилась, что много работает с терапевтом, с психиатром, читает, пытается отвлекаться и продолжать жить, ведь ее муж этого хотел.

Я очень стараюсь продолжать эту жизнь. Я не могу сказать, что у меня получается, потому что есть вещи, которые спасают, помогают, отвлекают или помогают забыться, однако все равно это состояние надо проходить. Первые две недели было лучше – мне просто перманентно было плохо,

– поделилась инфлюенсерка.

Мотрич добавила, что сейчас ее состояние изменчиво: девушка может заниматься своими делами, а потом внезапно приходит осознание реальности. Инфлюенсерка призналась, что в этот момент чувствует себя плохо.

Интервью с Екатериной Мотрич: смотрите видео онлайн

Екатерина Мотрич рассказала, что много пишет Юрию в блокноте, делает все, чтобы его помнили.

"Хочу рассказать миру о Юре. О том, каким он был классным", – отметила она.

