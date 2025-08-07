Жена Юрия Фелипенко рассказала, как проживает потерю любимого: "Стараюсь не сойти с ума"
- Екатерина Мотрич, ведущая шоу "Эбаут", рассказала о тяжелом периоде после гибели мужа Юрия Фелипенко.
- Екатерина поделилась, что ее состояние изменчиво, и хотя она пытается продолжать жить, осознание реальности часто приносит боль.
Ведущая шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич рассказала, как проживает потерю мужа – актера и военного Юрия Фелипенко. Он погиб в июне, защищая Украину на войне.
Екатерина считает, что достойно проживает потерю любимого. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Рефлексия".
Кстати Было так тревожно, – жена Юрия Фелипенко рассказала, как узнала о его гибели
Я очень стараюсь не сойти с ума. Я пока, во-первых, не осознала, что это случилось. Это тоже важно. Даже когда я проговариваю себе в голове, что Юра погиб – это как прикол какой-то. Я с одной стороны осознаю это, а с другой – его так много в моей жизни было и остается, что я не осознала это еще,
– призналась Мотрич.
Екатерина поделилась, что много работает с терапевтом, с психиатром, читает, пытается отвлекаться и продолжать жить, ведь ее муж этого хотел.
Я очень стараюсь продолжать эту жизнь. Я не могу сказать, что у меня получается, потому что есть вещи, которые спасают, помогают, отвлекают или помогают забыться, однако все равно это состояние надо проходить. Первые две недели было лучше – мне просто перманентно было плохо,
– поделилась инфлюенсерка.
Мотрич добавила, что сейчас ее состояние изменчиво: девушка может заниматься своими делами, а потом внезапно приходит осознание реальности. Инфлюенсерка призналась, что в этот момент чувствует себя плохо.
Интервью с Екатериной Мотрич: смотрите видео онлайн
Екатерина Мотрич рассказала, что много пишет Юрию в блокноте, делает все, чтобы его помнили.
"Хочу рассказать миру о Юре. О том, каким он был классным", – отметила она.
Напомним, ранее мы писали историю любви Екатерины Мотрич и Юрия Фелипенко.